Por el México y Veracruz del mañana

Dice un sabio refrán popular que quien no oye consejos, no llega a viejo, y eso aplica también para las naciones. La pandemia por el Covid-19 no solo vino a cambiarnos la vida, sino que obligó a los gobiernos a rediseñar sus políticas públicas, recategorizar sus prioridades y, principalmente, hacerlos más cercanos, aunque eso tristemente no pasa en nuestro querido México.

Hace unos días leía con preocupación la recomendación que hacía la UNICEF a la comunidad mundial a cambiar sus prioridades de inmediato, pues de lo contrario, es posible que perdamos el potencial de esta generación de gente joven.

Para ilustrar lo anterior, el organismo estima que, en el mundo, debido al Covid-19, 140 millones de niñas y niños más viven en hogares pobres y que por cada periodo de tres meses de confinamiento establecido para combatir la pandemia, podrían producirse otros 15 millones de casos de violencia de género.

A estos terribles números sumemos los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que señala que México es el segundo país en América Latina que, tras la pandemia, tendrá el mayor abandono escolar entre los 6 y 17 años. El 16% lo hará por motivos económicos, mientras que 9% lo hará por razones académicas.

Así, nuestras niñas, niños y jóvenes se enfrentan a tres amenazas distintas: las consecuencias directas de la propia enfermedad, la interrupción de los servicios esenciales, como las intervenciones en materia de educación, atención a la salud, nutrición y protección de la infancia; y el aumento de la pobreza y la desigualdad.

Tristemente aquí en nuestro Veracruz lo podemos palpar en el día a día, pues debido al desempleo, a la falta de ingresos para lo básico, muchos no solo se han quedado sin estudiar porque en casa no hay para una computadora o tableta, mucho menos para el pago mensual del servicio de Internet; en otros más ya pueden tener sus tres alimentos diarios, sanos y nutritivos para su desarrollo.

No son números, son rostros con nombres y apellido a quienes, si no actuamos, les estamos limitando su presente y su futuro. Por eso me di a la tarea de elaborar una iniciativa para constitucionalizar en el artículo 4 el derecho a la primera infancia.

Por desgracia en nuestro país, antes de la pandemia ya existían millones de niñas y niños que están privados de los elementos que fomenten su óptimo desarrollo en su primera infancia, debido a la reducción y eliminación de diversos programas sociales, como Prospera y las Estancias Infantiles, pues la “visión” de este gobierno federal morenista fue que a los pequeños los cuidaran los abuelitos o alguien más, pero no las guarderías con expertos.

Por todas estas razones tenemos que garantizarles las bases para un desarrollo, desde su nacimiento y hasta los seis años de edad, con servicios de salud, alimentos nutritivos de acuerdo a su edad, estimulación, educación, seguridad no solo física, sino de que podrán acceder al futuro que ellos deseen.

Si no actuamos hoy con responsabilidad, en 10, 20 o 30 años estaremos padeciendo mayores consecuencias.

Diputada federal del PRI

@AniluIngram