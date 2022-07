Por la igualdad y el respeto

Como les comenté semanas atrás, el pasado 23 de junio en el Congreso local emitimos la convocatoria para conformar el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad. Reza el dicho que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza y hoy jueves, las y los diputados locales tenemos la enorme tarea de elegir a los 7 veracruzanos y veracruzanas que lo integrarán.

Han sido semanas de intenso trabajo con un solo fin: que el respeto, la dignidad y la igualdad sean posibles para todos en este estado, sin importar género, creencias, ideologías, ni mucho menos discapacidades.

Como parte del proceso para elegir a las y los mejores, la semana pasada, en mi carácter de presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, entrevisté a los 28 perfiles que se postularon para uno de los lugares dispuestos en la convocatoria; me dejó un buen sabor de boca saber que somos muchos los veracruzanos que trabajamos todos los días por dejar huella, por hacer de este un mejor estado.

Me fue muy grato conocer a estos activistas, luchadores ejemplares e incansables, en diversas áreas, que tienen años abriendo brecha, visibilizando y sensibilizándonos sobre lo que todos los días tienen que enfrentar. Todos, personas de gran valía que tienen muy claro lo que tenemos que hacer para disminuir la brecha de la desigualdad.

Junto con mi compañera diputada Ana Míriam Ferráez Centeno, escuchamos durante varias horas los planes de trabajo y propuestas presentadas, centradas primordialmente en la transición de un modelo médico-rehabilitatorio a uno social con enfoque de derechos humanos.

Sobre la mesa pusieron también la necesidad de generar políticas públicas y programas inclusivos de atención a las personas con discapacidad en todas las etapas de su vida y sin importar el municipio donde radiquen, para garantizarles el acceso a todos sus derechos, a una vida con calidad, al empoderamiento de sus trayectorias.

Todas estas cuestiones, en lo personal, me los llevo como tarea legislativa, pues hay mucho trabajo por hacer, para sumar con las organizaciones civiles que ellas y ellos representan y que pueden hacer una enorme diferencia para un buen número de veracruzanos.

Más allá de los nombres de las seis personas con discapacidad y del representante de la sociedad civil que integrarán el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad, que en un rato más se darán a conocer para las consideración de mis compañeros diputados como parte del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, quienes resulten electos para formar parte de este Consejo tengan la certeza de que son los mejores perfiles, los de mayor visión, los de mayor trabajo y compromiso para este importante sector de la población veracruzana.

(*) Coordinadora Grupo Legislativo PRI Congreso Local

