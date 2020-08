Por la salud de los veracruzanos

Realizarse la prueba de detección del Covid19 es, para la gran mayoría de los mexicanos, impensable. Dependiendo del tipo, en un laboratorio particular puede costar varios miles de pesos y, en el sector público, escasean; de ahí que el número de contagios en nuestro país sea incluso mucho mayor a los más de 450 mil que nuestras autoridades sanitarias reportan.

Lo anterior no es una ocurrencia. Un estudio realizado por la organización internacional Our World in Data dio a conocer recientemente los países del continente americano que realizan más pruebas por cada mil habitantes. Para mala fortuna de nosotros, no está México. Nuestro vecino, Estados Unidos, realiza 153 por cada mil estadounidenses; Canadá 96.6 y Chile, 78.7.

Para Veracruz el problema es mayúsculo. Tenemos casi 25 mil contagios y nos acercamos peligrosamente a los 3 mil muertos, por lo que urge que se realicen más pruebas rápidas de detección. Como vice coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) busco sumar por mi estado, ofertando las pruebas SARS-CoV-2 IgG a costos mucho más accesibles.

Se trata de una iniciativa que con la asociación civil Adopta un Médico, llevaremos a cabo a través del método de tamiz –con el aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)-, en una primera etapa del 14 al 16 de agosto, con un importante descuento, pues la situación económica también es compleja, por lo que se hace este esfuerzo para que sean mucho más accesibles.

Realizaremos dicha jornada atendiendo cada una de las recomendaciones sanitarias, como la sana distancia, acudir una sola persona a la cita –la cual es intransferible-, el uso de cubreboca y/o mascarilla y con previa cita, para respetar las medidas sanitarias que han pedido las autoridades. Un doctor aplicará la prueba y, después de 10 minutos, se entregará un certificado médico. Cabe mencionar que la garantía de efectividad es de 99.6% en positivo y 96.3% en negativo.

Es urgente hacerlo porque desafortunadamente, desde que inició esta pandemia hace 5 meses, el Puerto no se ha movido del primer lugar estatal en número de contagios y de muertos; concentra el 24 por ciento de los casos, y no se ve cuándo se pueda aplanar la curva.

No olvidemos tampoco que la Organización Mundial de la Salud (OMS), a inicios de este mes, recomendó a los países que apoyaran las iniciativas de investigación, en particular aportando fondos, y que se unieran a esfuerzos que facilitaran una asignación equitativa de las pruebas diagnósticas, los tratamientos y las vacunas, colaborando con el Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (ACT), entre otras iniciativas.

Si tenemos un mayor número de pruebas disponibles, podremos disminuir el número de contagios y dar un seguimiento puntual a los casos que den positivo. Como representante popular no me cruzar de brazos, solo contemplando la difícil situación por la que atraviesa nuestro Veracruz. No basta con solo señalar los fallos; hoy esta crisis sanitaria nos obliga a sumar y contribuir para que no se arriesguen más vidas y así lo hacemos como oposición responsable que somos las y los priistas. Ya les daré detalles de cómo pueden participar en esta jornada mis paisanos porteños. Cualquier información se pueden comunicar al teléfono 55 66910636 ¡Cuídense!

Diputada federal

@AniluIngram