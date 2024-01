Por la vida, la verdad y la libertad

En estos días vi la película “La gran seducción”. Es una comedia mexicana estrenada en el 2023 que se puede ver en Netflix. Está dirigida por Celso R. García con base en el guion que escribió junto con Luciana Herrera Caso y está inspirada “La grande séduction”, original de Ken Scott. Aunque es comedia, es lo más cercano a la realidad de México que todos estamos viviendo en estos días.

Curiosamente un día después, tuve también la oportunidad de leer con detalle varios pasajes del libro Switchers S2 “El segmento de la orfandad”, escrito por Gabriel González-Molina, y el mismo fin de semana realizó su cierre de campaña Xóchitl Gálvez. “La realidad” que describe la comedia, ejemplifica gráficamente la polarización entre el México conformista que quiere la mediocridad y el México aspiracioncita que quiere y desea “salir adelante”.

Fue una afortunada coincidencia empezar este año comprobando que son millones los mexicanos los que no se conforman con migajas, sino que desean un país donde se cumpla la ley, donde las energías sean limpias y baratas, agua para todos, educación de calidad, infraestructura y medicinas suficientes. Frente al México pujante hoy hay un gobierno en México que quiere que haya más pobres sumisos.

En los últimos cinco años no ha mejorado la seguridad ni la salud ni ha bajado el costo de la gasolina, ni hay mejores empleos, ni la educación ha mejorado y lo peor, han crecido las mentiras, la corrupción, la ineptitud y la pobreza. En este 2024 hay la oportunidad de cambiar el futuro del país y dejar de ser “agachones”.

El libro de Gabriel González-Molina es, sin duda, una obra esperanzadora, pero sobre todo, una guía realista para hacer posible la lucha por la vida, por la verdad y por la libertad con el fin de que todos los mexicanos tengamos una vida mejor y más digna, un gobierno que no mienta y manipule a las personas y un Estado que garantice los derechos humanos y respete el Estado de Derecho.

Xóchitl Gálvez enfrenta al Presidente más poderoso y autoritario que México haya padecido en este siglo, es el Presidente que más poder la ha otorgado al Ejército y a la Marina y es, por mucho, el más rencoroso y vengativo de las últimas décadas, sin embargo, es asombrosa la valentía con la que Xóchitl denuncia las injusticias y las enormes mentiras de él y su gobierno.

Los mexicanos quieren vivir en paz, no quieren tener miedo, quieren medicinas, quieren que sus hijos no estén reprobados en matemáticas, quieren que aprendan inglés, quieren esperanza, quieren trabajos con buenos salarios, no quieren seguir siendo pobres y tampoco se conforman con la mediocridad que promueve López y su 4T.

Ver la película “La gran seducción” ayuda mucho para comprender de forma sencilla el daño que hace el conformismo que provoca que un país sea miserable, mediocre y tramposo. Vale la pena recomendarla como también el libro de Swichers S2 y el imperdible discurso de Xóchitl de cierre de su precampaña.

X: @basiliodelavega