Por más espacios seguros para las veracruzanas

El espacio público, históricamente considerado como un lugar de libertad y convivencia, se ha convertido -en muchas ocasiones-, en un escenario hostil para niñas jóvenes y mujeres en muchas partes del mundo, incluyendo México y, por supuesto, nuestro Veracruz. La violencia de género en estos espacios, particularmente aquella que tiene connotaciones sexuales, limita de manera significativa nuestra libertad, coartando nuestro derecho a transitar con seguridad y dignidad.

Por eso la semana pasada, en el Congreso del Estado de Veracruz, la Comisión Permanente de Equidad de Género presentó la iniciativa de decreto que en 2022 trabajamos mis compañeras y compañeros diputados Verónica Pulido Herrera, Jaime Enrique de la Garza Martínez, Miguel David Hermida Copado, Enrique Cambranis Torres, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Itzel Yescas Valdivia, Ruth Callejas Roldán, Citlali Medellín Careaga, Arianna Ángeles Aguirre, y su servidora y al que se adhirieron Jessica Ramírez Cisneros, Maribel Ramírez Topete y Othón Hernández Candanedo.

Dicha iniciativa busca visibilizar y enfrentar este problema a través de la adición de disposiciones específicas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Reconoce que la violencia en los espacios públicos no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una discriminación profundamente arraigada en nuestra sociedad.

Las estadísticas son alarmantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el 91.8% de los casos de hostigamiento sexual y el 82.5% de las violaciones ocurren en las calles o en el transporte público. Las mujeres, enfrentadas a esta dura realidad, se ven obligadas a modificar su comportamiento diario, renunciando a actividades sociales, laborales o de entretenimiento para protegerse.

La violencia en el espacio público se manifiesta de maneras distintas según el género. Mientras que los hombres pueden estar expuestos a asaltos o riñas callejeras, las mujeres sufrimos agresiones con una fuerte carga sexual, como tocamientos, violaciones o comentarios humillantes. Esta forma de violencia no solo afecta nuestra integridad física, sino que tiene profundos efectos psicológicos, generando miedo, vergüenza e impotencia.

Es crucial entender que el problema de la violencia en los espacios públicos no puede abordarse de manera superficial. Como bien señala la iniciativa, esta violencia debe ser reconocida en la ley, pues lo que no se nombra no existe. La visibilización es el primer paso para transformar nuestra realidad, seguido por la implementación de políticas públicas efectivas que garanticen la seguridad de las mujeres en todos los rincones de la sociedad.

Como diputadas y diputados, tenemos también la obligación de sumarnos a crear entornos seguros, con una infraestructura adecuada, mayor iluminación, vigilancia constante y una promoción activa de una cultura de respeto. En lo personal, el pasado mes de febrero presenté una iniciativa para tipificar el acoso callejero en Veracruz a través de una serie de reformas a nuestro Código Penal para poner un alto a esta amenaza que sentimos por el simple hecho de ser mujeres.

Este proyecto de ley no es solo una respuesta a la violencia de género en este momento, sino una apuesta por un futuro en el que todas las mujeres puedan disfrutar de su derecho a transitar libremente y sin miedo.

La violencia en los espacios públicos es una amenaza real y presente. Como sociedad, no podemos permitir que más de la mitad de la población, es decir, nosotras las mujeres, viva con temor. Es momento de actuar, exigir cambios, y asegurar que las calles, los parques y todos los espacios públicos sean lugares donde las mujeres puedan ejercer su libertad y disfrutar de sus derechos en plenitud.

@AniluIngram

* Diputada local del Grupo Legislativo Mixto Por Amor a Veracruz Verde.