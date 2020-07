Por nosotros y por los demás

Toda la situación -aparentemente adversa- en la que nos encontramos al interior y al exterior, a lo largo y ancho de este país, es una verdadera denuncia que nos confronta y llama a la acción. Todos, al observar el desempleo, la marginación, la pobreza, la injusticia, la impunidad y la serie de componendas que desfilan ante nuestra mirada; que roban el sueño y que destruyen hogares enteros. Cobijamos la llamada urgente a sentir y a pensar que el cambio está en manos de cada uno. En definitiva, o me comprometo y hago algo al respecto o sigo esperando que, a ver cuándo, alguien lo haga.

Como diría el famoso pensador: una vida sin examen no merece ser vivida. Sin duda es ya un avance majestuoso el hecho de observar y no quedarse en paz ante las tremendas situaciones que nos rodean. Criticarlas comporta una insatisfacción que debe, forzosamente, llevarnos a la acción. No podemos pasarnos la vida como aves de mal agüero despotricando -por costumbre o por sistema-, contra todo. Descubriendo sólo lo malo que hay detrás de cada situación. La experiencia ha certificado que, con eso, se consigue poco.

Y es que, en realidad, elegir a México es elegirte y al elegirte eliges a los demás: esta dialéctica no tiene error. ¿Por qué es tan importante luchar resueltamente en contra de la injusticia y la pobreza?, definitivamente porque esos males carcomen la vida de los demás y destruyen la vida propia. Elegir el bien para los demás -en última instancia-, es elegirse a uno mismo. En un sistema armónicamente configurado como la vida social, no hay un sólo acto que no repercuta para bien o en detrimento de los demás. Si elegimos la solidaridad, la fraternidad, el amor o la comunión para los demás, en realidad también lo estamos eligiendo para cada uno. ¡Tal parece que ese es el objetivo de la vida!

Si nos seguimos desarrollando en ambientes hostiles e insalubres, en caldos de cultivo tóxicos, nos enfermamos nosotros mismos y vemos con tristeza cómo se van enfermando, a su vez, los demás. Por esta razón, se necesita sentir y pensar con mucha claridad y objetividad para descubrir la necesidad insaciable que cada uno tiene por desplegar todo su potencial, por amar y ser amado. Por construir en favor de todos, ¡por erigir la civilización del amor!

Esta civilización del amor es un compromiso decidido de todos, una responsabilidad seria y honesta que dista mucho de diagnósticos y arengas. Es la deuda pendiente que tenemos con nosotros y con los demás.