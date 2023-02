Encontré un libro escrito por la autora brasileña Valéria Piassa Polizzi (1997) titulado “¿Por qué a mí?”. No tengo la intención de comentarlo, pero en las páginas de su valiente odisea personal, cuando tenía 15 años y contrajo el Sida, alimentó la idea de contar su experiencia, lo cual hizo algunos años más tarde y en sus páginas contagia la idea de enfrentar los problemas sin dramas, quizá con algo de humor, tratando de remediar lo posible y aceptar lo irremediable, siempre luchando por salir adelante.



¿Por qué a mí? Es una frase tan común entre los que sufren alguna tragedia personal o una enfermedad devastadora. En ocasiones la vida te enfrenta a situaciones inimaginables, difíciles, irresolubles, de esas que lapidan una existencia. Puede ser repentino, y sentir que no estás preparado o preparada para ello. Sin embargo, tienes que actuar, que asumir una actitud, que sostener una respuesta emocional. Y temes que no sea la mejor.



Puede que el dolor sea insoportable, que te atrape una desolación depresiva. Pero debes pensar que sigues vivo, que el mundo continúa girando a tu alrededor y que quizá tu presencia le haga falta a alguien. Tal vez sientas el corazón desgarrado... pero debes levantarte, sostenerte, enfrentar lo que sigue, haciendo uso de tu fuerza de voluntad, tu coraje, tu resiliencia intuitiva, algo que tal vez consideres imposible mientras estás asimilando lo que ha pasado.



La psicología positiva puede ayudarnos bastante. El prestigiado doctor norteamericano Martin Seligman planteó una nueva era en la psicología. En los años 90, siendo presidente de la Asociación Americana de Psicología, dio una conferencia para señalar algo trascendente: «La psicología necesita dar un nuevo paso. Necesita estudiar desde un punto de vista científico todo aquello que hace feliz al ser humano y que le ayuda a construir una realidad más satisfactoria».



A Seligman se le conoce, además, por haber diseñado experimentos sobre la indefensión aprendida y la relación que ésta tiene con la depresión. Solía decir «La vida inflige los mismos contratiempos y tragedias al optimista como al pesimista, pero el optimista las resiste mejor». Sus libros y artículos oscilan entre las bases del optimismo y la felicidad, para encontrar un círculo de esperanza que ayude a transitar de la desesperanza al optimismo.



Señala tres factores que dificultan poder vivir con serenidad después de una tragedia: pensar que tenemos culpa o somos responsables de lo ocurrido; creer que lo que ocurrió invadirá todas las áreas de nuestra vida; y suponer que el dolor y las consecuencias de lo ocurrido durarán toda la existencia.



En cierta ocasión presencié las quejas de una amiga ante la muerte accidental de su esposo. Me llamó mucho la atención que mientras se mesaba los cabellos repetía: «¡Dios mío! ¿Por qué él? No tenía vicios y el borracho de José anda por todos lados y no le pasa nada». José, también amigo mío, era adversario político de su esposo, y en su grito tal vez proyectaba su impotencia y frustración, además de su dolor. En la tragedia muchos recurren a Dios como un consuelo y otros lo culpan de sus males. En ambos casos están aceptando su presencia. Cuando disfrutan felices de la vida, muchos de aquellos que lo nombran no se acuerdan de agradecerle a Él su felicidad. Pero sí lo culpan de sus males. En la forma que cada quien lo concibe, es la forma que está presente en sus vidas, sobre todo en estos tiempos en que las redes sociales borran su imagen de las conciencias de las gentes, alienadas en un mundo virtual y mediático que la tecnología ofrece.



