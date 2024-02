¿Por qué fue la marcha por la democracia?

Este domingo 18 de febrero cientos de miles de mexicanos marcharon en las principales ciudades del país para defender los derechos y las libertades de todos, incluso, de las de aquellos con los que no estamos de acuerdo. La democracia es un logro de todos y es una responsabilidad común defenderla.

No fue una manifestación en contra ni a favor de ningún candidato, partido político o coalición, sino en pro de las libertades y derechos de todos. Fue en favor de la joven democracia mexicana que hemos construido todos apenas hace 40 años pues antes no había instituciones que protegieran el voto y la libertad de los electores porque el gobierno y su partido eran autoritarios, al grado que era inútil competir pues siempre ganaban la mayoría de las elecciones.

Hoy hay instituciones que nos protegen del abuso de cualquier gobierno y todos tenemos el derecho de opinar y decidir, sin embargo, está en riesgo el avance de la democracia mexicana. Lorenzo Córdova señaló tres logros que se tienen que defender: 1) Las reglas electorales, las condiciones y el sistema de partidos. 2) Instituciones que protegen las libertades y los derechos como el INE, la Suprema Corte de Justicia y los Órganos Autónomos. 3) La Constitución que está también amenazada.

Los ciudadanos mexicanos mayores de 25 años hemos experimentado la ventaja de votar con libertad y saber que nuestros vecinos cuentan bien los votos y hemos sido testigos de que gana quien es más votado y hemos comprobado la ventaja de que el Poder Judicial y el Legislativo sean contrapesos que evitan los abusos del Poder Ejecutivo. También valoramos la Constitución pues allí están consagrados los derechos humanos y la forma como está organizado el país.

No se vale que “quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretenda destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla”. La marcha por la democracia es para exigir que no se divida más a los mexicanos en buenos y malos, es para que los jueces no estén al servicio de un partido o del gobierno, es para que INE mejore y no sea destruido, es para que nuestra Constitución sea respetada y para que las minorías estén representadas por los diputados.

La marcha nos invita a todos a que participemos defendiendo los logros positivos de nuestra democracia inscribiéndonos como observadores electorales, aceptando ser funcionarios de casilla, votando masivamente, a confiar y acompañar a los funcionarios del INE y dar seguimiento al proceso electoral para que cualquiera que intente arrebatarnos nuestra libertad y democracia sea denunciado.

Córdova remató: “¡Vivan las elecciones libres y auténticas! ¡Vivan las instituciones de la democracia! ¡Viva la Constitución y viva México Incluyente y con libertades! ¡Viva México!”.

