Por qué marchamos en México este 26 de febrero

Las noticias de los medios de información internacionales, nacionales y locales, así como las redes sociales, dan cuenta esta semana de las diferentes marchas y concentraciones de ciudadanos en aproximadamente 100 ciudades de México y del mundo. La mayoría de ellas, explica la inconformidad en contra del “plan B” con el que el gobierno, violando preceptos constitucionales, quiere modificar las leyes e instituciones que hacen posible la vida democrática de nuestro país.



Aquí en Xalapa durante la marcha #MiVotoNoSeToca, una ciudadana partidaria del régimen de Morena se me acercó para decirme que el INE no iba a desaparecer, que se proponen ahorrar recursos y que por qué estábamos allí manifestándonos. Muchas personas de buena fe no aquilatan lo valioso de la democracia y no conocen por todo lo que se ha pasado en los últimos 30 años para tener elecciones libres, certeras y confiables y se olvidan que lo barato sale caro.



El actual Instituto Electoral, los tribunales correspondientes, las leyes y códigos de la materia son independientes, transparentes y legales por lo que nadie duda de la confiabilidad de la credencial para votar, de los padrones electorales, del funcionamiento de las mesas que reciben los votos etc. Los resultados de las elecciones son la mejor prueba que cualquier candidato y partido puede ganar. Estos son hechos y no palabras pues la mejor prueba es que AMLO ganó la elección y todos somos testigos y hemos respetamos el resultado. ¿Para que cambiar las reglas si funciona bien la democracia en México?



Un amigo, poco después, me confesó que se había equivocado al votar por el actual gobierno. Estaba allí, convencido de que es necesario frenar la destrucción de las instituciones. Sus palabras sinceras e inteligentes me llenaron de ánimo y esperanza pues cada día más ciudadanos se dan cuenta del deterioro gradual del estado de derecho, de la economía y el bienestar de las familias.



Vi pocos jóvenes en la marcha y me pregunto ¿Será que crecieron en la era del IFE-INE y no se imaginan cómo eran aquellos tiempos en los que el gobierno manejaba las elecciones desde la secretaría de gobierno? ¿Desconocen cómo el gobierno y su partido rellenaban urnas, amenazaban a los electores, usaban los recursos del gobierno para favorecer a su partido etc.? ¿O es acaso que no dan importancia a los temas políticos? Me acordé de que el Brexit ganó porque los jóvenes ingleses no fueron a votar. Hoy se arrepienten porque ya no pueden acceder al programa Erasmus+ (programa de la UE para la educación, formación y deporte de la juventud en Europa). Si hubieran votado, Inglaterra no habría salido de la Unión Europea y ellos podrían irse a otros países de intercambio sin mayor problema.



Con el “Plan B” se violarán preceptos constitucionales y legales ya establecidos pues se propone despedir funcionarios capacitados y profesionales que dan certeza a las elecciones, se permitiría que funcionarios públicos hagan campaña por Morena violando la imparcialidad que deben tener, reduce la vigilancia sobre el gobierno que desvía ya recursos en favor de su partido y los módulos para obtener la credencial se mandarían a oficinas del gobierno poniendo en riesgo los datos personales entre otras medidas graves o que atentan contra los principios rectores establecidos en la Constitución.



Muchos no pudieron ir a la marcha porque están amenazados por funcionarios y servidores públicos que laboran en el ayuntamiento de Xalapa o en el Gobierno de Cuitláhuac. Hay testimonios de que los obligan a asistir a los mítines de AMLO y Morena, que deben poner “likes” en la propaganda del gobierno y su partido en las redes sociales, que les piden dinero en “Cash” para “aportar” al “movimiento”, que los adoctrinan y controlan mediante “grupos de whats app” etc. Estas malas prácticas son tan reales como el “túnel” de la mentira del parque Juárez y los tuits que gobernador lanzó para insultar a los que participamos el 26 de febrero pasado.



Empezamos a marchar tristes e indignados por tanta destrucción en México, como me dijeron, pero llegamos a plaza llenos de valor y alegría a cantar el Himno Nacional con la firme convicción de defender los avances democráticos. Marchamos y nos manifestamos porque no queremos que México se transforme en dictadura.





Twitter: @basiliodelavega