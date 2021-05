¿Por qué regresar a clases ahora?

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (INICEF por sus siglas en inglés) exhortó al pronto regreso a las aulas, sobre todo en América Latina y el Caribe, y la reducción del impacto de la pandemia de Covid-19 en la educación de los niños y niñas, comenta Isaac Castañeda.

Según cifras del organismo, la pandemia en América Latina ha causado casi el 60% de la deserción escolar a nivel mundial. Las niñas y niños de México han permanecido, hasta mayo de este año, sin clases de manera presencial desde marzo del 2020. Para ese regreso, la UNICEF enfatiza sobre la revisión de los protocolos de higiene y el análisis de la infraestructura de los centros educativos.

Uruguay fue el primer país en América Latina en regresar a clases presenciales, para ello las instituciones debieron cumplir con las medidas sanitarias básicas, cubrebocas, distancia, adecuar las escuelas, se realizan desinfecciones y lavado de manos de manera constante, la limpieza y sanitización de escuelas es importante. El cuidado de los alumnos es primordial. En Perú, el Ministerio de Educación y Salud ha permitido que ciertos colegios en zonas rurales vuelvan a la presencialidad de manera gradual y siguiendo parámetros de bioseguridad.

Pero para un regreso seguro se deben tomar en cuenta ciertas consideraciones. La primera es que no se debe mandar a las escuelas a los niños con condiciones de morbilidad. Los maestros deben estar entrenados para detectar casos sospechosos de Covid en los escolares. Además, el sistema de salud debe reaccionar rápidamente ante estos casos.

Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Redpapaz, explica que hasta el momento, las escuelas que en Colombia están ofreciendo educación presencial son, en su mayoría, privadas y han contratado empresas especializadas en logística para que les ayuden a organizar el funcionamiento de sus instituciones.

En México, fue Campeche el primero en comenzar las clases presenciales. Alma Paola Wong y Karla Guerrero relataron que las actividades dieron inicio con la activación del Plan para la Reactivación Escalonada Mixta de los Servicios Educativos de Nivel Básico en 137 planteles de áreas rurales de la entidad. De acuerdo con la Secretaría de Educación de Campeche, el 100 por ciento de los planteles señalados ya se encontraban en óptimas condiciones y con los insumos higiénicos necesarios para el regreso seguro de 5 mil 972 alumnos. Para asegurar la limpieza y sanidad en las aulas y alumnos, se colocó jabón, gel antibacterial y sanitizante; además, se adaptaron los planteles con servicios de agua potable y ventilación ideal para evitar contagios de Covid-19.

Con el avance logrado hasta el momento en el control de la pandemia y la experiencia de Campeche, todo parece indicar que las indicaciones del gobierno federal son que cinco estados que están en semáforo epidemiológico verde se alisten para volver a clases presenciales, entre ellos Coahuila, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Nayarit, mismos que ya tienen fechas tentativas para volver a las aulas.

En Veracruz, precisa Itzel Molina, el gobernador dio a conocer que algunas escuelas de la entidad podrán incorporarse a clases presenciales el próximo 24 de mayo. Y que para el 1 de junio la mayoría de las instituciones retornen a las aulas siempre y cuando la entidad permanezca en semáforo verde. Las autoridades educativas señalaron que cuentan “con 682 estrategias educativas para aplicar modelos presencial, mixto y virtual de clases”. Además, entregarán a cada escuela un kit de limpieza que incluye una cubeta con gel antibacterial, atomizador, antiséptico, franela y una llave –dispensador– de agua. Y aquellos padres de familia convocados por los maestros que decidan enviar a sus hijos a la escuela deberán firmar una carta-compromiso sobre medidas sanitarias que establezca la escuela.

Parece que Veracruz no tiene todavía un plan piloto definido, no se sabe cuántas escuelas regresan o si las que participarán ya fueron aseadas, sanitizadas; cuántos maestros se incorporan, cuántos niños, niveles educativos. Además, si todas tienen agua potable, baños limpios, instalaciones adaptadas a los nuevos requerimientos de salud y preparadas para tomar temperatura; si la alternancia entre clases virtuales y presenciales es una opción donde los niños tengan un mínimo de higiene y cuenten con los protocolos de bioseguridad, porque un kit de limpieza no resuelve nada. En fin, cuánto invirtió la Secretaría de Educación en insumos de limpieza y protección.

Frente al primordial factor de salud hay otros problemas a considerar: el país sufre un fuerte desempleo, se incrementó el costo de la canasta básica, los gastos –uniformes, útiles escolares, transporte– de un retorno a clases para los padres de familia son altos y significativos dadas las condiciones de pobreza en la que viven muchos mexicanos, veracruzanos. Aún existen algunos rezagos en la vacunación a maestros y padres de familia. Todo parece llevarnos a la consideración de que el regreso a clases presenciales será responsabilidad exclusiva de maestros y padres de familia. Las autoridades expresan: “ustedes deciden”.

En Veracruz debe concluir el ciclo escolar como se lleva actualmente y esperar el nuevo año escolar para inaugurarlo con clases presenciales. En tanto eso sucede, se debe planear y organizar mejor el próximo ciclo escolar.