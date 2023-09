¿Por qué Xóchitl?

Miles de mexicanos de manera inesperada le otorgaron su firma a la ingeniera Xóchitl Gálvez, en todas las encuestas, en menos de dos meses, la mayoría de las personas la mencionaron para que fuera la responsable de la construcción Frente Amplio por México y hoy es la esperanza de millones de ciudadanos que desean un país moderno donde el Estado de derecho sea el fundamento del progreso social y económico.

Súbitamente se convirtió en la opción posible. El mundo entero la reconoce como la persona capaz, trabajadora y honesta que puede cambiar el rumbo del país. Con su vida, ha demostrado que es posible superar la marginación a partir de un sueño o aspiración. De niña fue estudiante aplicada y logró estudiar ingeniería en la UNAM. Los que somos ingenieros, sabemos que es todo un reto completar con éxito el plan de estudios, ella lo logró y fundó su propia empresa dedicada a la construcción de edificios inteligentes.

Xóchilt constituyó la Fundación Porvenir con el fin de apoyar a niños con problemas de desnutrición en zonas indígenas de nuestro país. Su testimonio como persona comprometida con la solidaridad es anterior a su participación en el gobierno.

Su arribo en el 2000 al gobierno federal se debió a que fue premiada dos veces como la empresaria del año en México y reconocida a nivel mundial en 1999 en el Foro Económico de Davos, Suiza, como uno de los 100 líderes globales del futuro del mundo. Fue la primera mujer mexicana en recibir este reconocimiento y el entonces presidente Vicente Fox se fijó en ella, no por ser su amiga o por su lealtad, sino por sus competencias, por lo que la puso al frente Comisión para la Atención a Pueblos Indígenas.

Yo la conocí en 2003, la recuerdo muy trabajadora y comprometida con los programas y las obras de caminos. Hizo algunas giras en el estado de Veracruz y solía llamar por la red para preguntar los avances de las carreteras. No todos los altos funcionarios atienden personalmente, sin embargo, Xóchitl siempre fue muy accesible, sabe escuchar y delegar. Es de esos servidores públicos que dan confianza porque dominan la técnica y el derecho. Siempre pedía que las obras se hicieran respetando las normas y la legislación vigente.

Hoy su discurso es muy claro: Respecto de la educación pide que se enseñe ciencias, inglés, computación y no meter “ideologías” en los programas y a los libros. En materia de programas sociales considera que deben continuar con mejoras para que no falten las medicinas a nadie. En seguridad critica los abrazos y considera que debe haber firmeza de parte del gobierno.

Muchos ciudadanos ven que ella es responsable porque se hizo cargo de sus papás y atiende a su familia, se identifican con ella porque como muchos no le han regalado nada, trabajando duro y hasta ha generado empleos y paga impuestos. Es alguien ejemplar, sencilla y carismática, aunque un poco picaresca al hablar. Por sus frutos, conocemos sus cualidades y no hay duda de que Xóchitl es la antítesis del actual Presidente, que nunca ha trabajado y que ha confesado que no sabe llenar un cheque, ni usar una tarjeta de banco y que gusta de usar sobres amarillos llenos de efectivo.

