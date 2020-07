Por si fuera poco

Por si la cantidad de sangre que inunda nuestras localidades a causa del crimen y la impunidad. Por si los miles de muertos que está dejando a su paso por México la pandemia del coronavirus no fueran de suyo alarmantes, ahora ¡vuelve a la tribuna el tema del aborto! Toda esta estampa nacional es una denuncia urgente a tomar conciencia sobre la forma tan peculiar de hacer política a la que asistimos en estos, nuestros tiempos.

Y es que hablar del desquite desproporcionado en contra de inocentes es una cuestión alarmante. Todas las culturas han amado la vida, la han defendido con uñas y dientes, han mirado con emoción las estrellas creyendo en la vida después de la muerte. Por esta razón es lógico que todas las instituciones –incluso las configuran el entramado actual, con una pluralidad adolescente-, busquen, por lo menos, blindar la vida de los inocentes.

La maduración colectiva es una cuestión que nos implica a todos. El esfuerzo por lograr esta anhelada madurez es responsabilidad comunitaria y ha de estar encaminado a buscar -por todos los medios posibles-, que la vida se abra caminos por lugares insospechados. Porque no sólo es la cuestión de la vida, también se trata de lograr que la vida sea vivida al máximo y en la mejor de sus expresiones. En la abundancia a la que la vida misma nos llama.

La cosmovisión que hay detrás de políticas tan mediocres como la del aborto, es una visión desechable de la vida. Es una visión cargada del victimismo pubertario en el que nadie se hace responsable de su vida y de sus decisiones y es mejor, en lugar de tomar la propia vida en las manos, echar culpas a diestra y siniestra, desquitándose incluso con inocentes.

¡Vaya vitalismo!, si eso se hace con el árbol verde, ¿qué será con el seco?, los tiempos, la política actual, la imagen de sociedad que estamos elaborando, ya no puede soportar más sangre. Las escenas que a diario se describen ante nuestra mirada son insoportables. Es inconcebible que las familias vean morir a los suyos porque no hay capacidad de atención al interior de los hospitales. O porque no hay abasto de medicamento para niños con cáncer. O no hay respiradores para ancianos. ¡Una cuestión intolerable!

Lo más sensato sería poner junto a esto una pasión desbordada en favor de la vida. Apostar por la vida a como dé lugar. Alcanzar la madurez de conciencia que nos permita respetar la vida del otro y promoverla hasta su máxima realización con resultados evidentes.