¡Por ti seré!

En poco más de 200 días, la primera presidenta de la nación será electa en las urnas. No es un tema menor; hemos tenido más de 80 presidentes, pero nunca una mujer, por lo que esto marcará un antes y un después de cómo se ejercerá el poder por las mujeres y la influencia que tendrá en un pueblo cada vez más polarizado.

Veracruz, un actor activo siempre en los pasajes más importantes de México, no es ajeno a que una mujer por primera vez lleve sus riendas pues hoy, para fortuna, habemos muchos perfiles con capacidad que podemos contender en 2024. No, no es petulante incluirse en esa lista de mujeres; es que es nuestro tiempo.

Levantamos la voz y la mano quienes podemos ser una opción desde la oposición para darle un equilibrio a una contienda que, ya se percibe, será una elección de Estado, con un aparato gubernamental cargado y dedicado a perpetuarse en el poder sin resultados para la gente.

México y Veracruz requieren perfiles frescos, disruptivos. El ejemplo más claro lo tenemos con Xóchitl Gálvez, quien se sale de lo ya conocido y de lo reciclado; una verdadera posibilidad de una competencia más pareja, en donde todo se decidirá en las urnas el 2 de junio del 2024. Lo mismo puede pasar en Veracruz si el Frente Amplio por México elije bien a sus perfiles, a las mujeres y los hombres más competitivos, de mejores resultados, de trayectorias sin escándalos.

Faltando menos de un año para los comicios, lo digo fuerte y claro: Veracruz necesita de una gobernadora, sí, gobernadora, que vea más allá de sus propios intereses; necesita de una gobernadora que sí conozca Veracruz, que haya dado resultados a Veracruz, que ame a Veracruz.

Somos un estado complejo: 212 municipios, más de 8 millones de veracruzanas y veracruzanos, con una dispersión de población que hace más complicado llevar servicios de calidad e implementar políticas públicas de trascendencia. Se necesita recorrer muchas veces el estado para comprender y entender que las necesidades de un tuxpeño no son las mismas que las de la cuenca del Papaloapan, o que un peroteño; definitivamente no vive igual que quien vive en Casitas; somos un estado rico en diversidad cultural, en costumbres y formas de vida, y por tanto, también, en necesidades y soluciones. Es imposible adentrarse a Veracruz con visitas exprés los fines de semana como algunos intentan simular.

Lo he venido diciendo a lo largo de los meses: es momento de las mujeres, es momento de Veracruz, por eso, después de reunirme con integrantes del Consejo Cívico Ciudadano, hoy quiero compartir con ustedes mi intención de entrar en la terna para la candidatura del Frente Amplio por México en Veracruz, estando segura y cierta de que puedo unir en una sola voz, las ideas, propuestas, anhelos y fuerza de todos los que han levantado la mano, para ser una opción real de competencia desde la oposición para las y los veracruzanos.

Algunos dirán que no estoy en igualdad de condiciones con los aspirantes hombres que probablemente sean incluidos en la encuesta, pero tengo casi 20 años de experiencia en la función pública y como representante popular, lo que me ha permitido conocer de cerca a mis paisanas y paisanos, pero también sus necesidades y, lo más importante, ayudarles a resolver parte de sus necesidades.

La realidad es que si hacemos lo mismo, con la misma gente, vamos a tener los mismos resultados. El Frente Amplio por Veracruz debe tener la mejor opción como candidata o candidato a la gubernatura y eso al final, lo debe elegir la ciudadanía. Yo le digo a las y los veracruzanos mis paisanos: con su apoyo, por ti seré.

*Diputada local. PRI

@AniluIngram