Por todas las madres veracruzanas

Este 10 de mayo celebramos con mucho cariño a todas las mamás; las que tenemos el privilegio de contar con ellas, las abrazamos y las apapachamos y, quienes las tienen en el cielo, no dejaron de pensar en ellas en esta fecha tan significativa. Sin embargo, esta fecha, como muchas otras más, nos debe mover a la reflexión sobre la situación que enfrentan a diario cientos de miles de madres veracruzanas y les doy varios ejemplos.



El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a conocer que conforme al Censo de Población y Vivienda 2020, en nuestro país hay un total de 35 millones 221 mil 314 madres. La Organización México cómo vamos, un colectivo de científicas y científicos sociales, reportó que 59 por ciento de las madres en México no están activas económicamente y que las mujeres trabajamos más del doble de tiempo que los hombres en labores no remuneradas. En Veracruz esa tasa se cae hasta 34 por ciento, la tercera más baja del país, solo superada por Chiapas (28%) y Zacatecas (33.8%).



Otro dato interesante es que una mexicana en promedio dedica 42 horas a la semana a tareas del hogar y de cuidados, lo que se traduce en más de una jornada laboral completa, mientras que un hombre solo dedica 18 horas. ¿Les parece conocido? Así, una madre limpia, alimenta, cuida, atiende, pero no recibe un solo peso por ese enorme trabajo y, a eso sume, que muchas son también el sostén económico de su casa.



Pero vamos más allá al revisar la complejidad que embiste a muchas madres con hijos con discapacidad, madres indígenas, madres con hijos enfermos. Me da rabia, como veracruzana, saber que aquí en nuestro estado hay quienes intentan extorsionar a estas madres que padecen el viacrucis de tener un hijo con cáncer. Leí con atención las declaraciones de la presidenta de la Asociación Mexicana de Niños con Cáncer en Veracruz, Susana Lara, en el sentido de que son víctimas de extorsión, sí de extorsión, cuando piden sangre para sus hijos en redes sociales. ¿Qué se necesita tener en el cabeza o en el corazón para hacerles algo así?



Están también las niñas que se convierten en madres, por agresiones o, a veces, por falta de educación sexual, un tema que, cualquiera que sea su naturaleza, debemos atender.



Y, por supuesto, no se puede en estas fechas dejar de ser solidarios con las madres buscadoras, con ellas que no han tenido un segundo de tranquilidad desde que perdieron contacto con sus hijas e hijos, que son luchadoras incansables.



Cada veracruzana que es madre merece nuestra atención y nuestro trabajo como diputadas y diputados locales. Tengan la certeza de que, desde el Grupo Legislativo del PRI, el cual me honro en coordinar, trabajamos todos los días enfocados en ustedes, en sus hijos y en los suyos, en que tengan una mejor calidad de vida, en que vivan tranquilas y seguras. ¡Un cálido abrazo para ustedes!



@AniluIngram



Coordinadora Grupo Legislativo PRI



Congreso Local