Por un ingreso único vital

Con múltiples medidas de seguridad, ayer las y los diputados federales sesionamos de manera extraordinaria para elegir a los cuatro nuevos consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE). Defender su autonomía es, para nosotros, un punto de trascendencia para la vida democrática del país, para el respeto de las instituciones que tantos años tomó construir.

Desafortunadamente fue el único tema abordado, ya que la mayoría legislativa de Morena dejó fuera, para no variar, varios temas que la oposición considerábamos indispensables para ayudar a las familias mexicanas en esta difícil situación que enfrentan por la crisis de salud y económica que trajo consigo la pandemia del Covid-19.

Como ejemplo de lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) impulsamos la implementación de un Ingreso Único Vital ante el cierre masivo de negocios, los despidos en cascada y las proyecciones de economistas que calculan que habrá 12 millones más de pobres en el país.

Hoy son cientos de miles de familias que no tienen un sustento y para quienes 3 mil 746 pesos mensuales hubiese sido una ayuda durante tres meses. Nuestra propuesta era atender a trabajadores informales que no cuentan con acceso a la seguridad social y quienes han visto sus ingresos desplomarse con la pandemia, así como para aquellas personas que trabajaban en la economía formal y perdieron su empleo, pero a Morena no le interesó.

Lo anterior toma mayor peso cuando cruzamos las cifras de desempleo presentadas hace unos días por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una combinación muy peligrosa.

En Veracruz, de acuerdo con las cifras oficiales del IMSS, tan sólo el mes pasado se registró la pérdida de 5 mil 764 empleos. Somos la sexta entidad con la mayor pérdida, aunque en estos 19 meses de administración morenista, en el estado más de 37 mil personas se han quedado sin una fuente formal de ingresos. Y en inseguridad, durante el primer semestre del año se han denunciado un total de 38 mil 181 delitos, de los cuales mil 69 son homicidios dolosos, 45 feminicidios, 74 secuestros y 18 mil 148 robos. Los números, que no mienten, también nos revelan que todos, salvo el secuestro, van al alza. Aun así, Morena no ve esto y tiene “otros números, otros datos”.

Tampoco quisieron incluir en la agenda de esta sesión extraordinaria el dictamen de la Ley de Presupuesto que cumplía con la división de poderes, mitigar la discrecionalidad e impulsar la transparencia. No son temas que a ellos les convengan, aunque sean de trascendencia para el país, aunque a la gente le esté llegando el agua al cuello propiciado, en gran medida, por su falta de pericia y experiencia para gobernar.

Por eso, las y los priistas seguiremos trabajando en lo que este país requiere con urgencia: ayudar a salir a flote a las familias mexicanas y defender nuestra democracia y soberanía. Esa es la verdadera agenda legislativa que necesita el país, le guste o no a Morena.

Diputada federal del PRI

@AniluIngram