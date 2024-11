Por un lento viaje

Hablar de estos términos suele generar confusión. La política es el instrumento, el medio. Lo político es el fin, el hombre. Desde que el ser humano reflexiona sobre esto, se han constituido dos visiones fundamentales que se convierten en actitudes frente a la política. Son directamente opuestas.

La política es esencialmente una lucha, un combate, una guerra por el poder que permite a los individuos y a los grupos que lo detentan asegurar su dominio sobre la sociedad y obtener provecho de ello.

La política es un esfuerzo dedicado a impulsar la supremacía del orden y la justicia, es asegurarse que el poder sirva a los intereses generales, con objetivos sociales claros.

La política sirve para mantener los privilegios de una minoría sobre la mayoría.

La política es un medio para realizar la integración de todos los individuos en la comunidad para crear la ciudad justa de la cual hablaba Aristóteles.

Hoy, más que nunca, es fundamental entender que aquellos que hacen la política, los hombres políticos, el Estado, las instituciones, asuman como fin primario aquello que constituye lo político, los ciudadanos, la comunidad.

Los Estados, el poder y las políticas se han olvidado de la esencia de su razón de ser: el hombre.

San Agustín decía: "Quien reviste la lucidez, reviste la tristeza".

Y, al final de cualquier análisis, relaciones, experiencias, no debemos perder de vista "al árbol por sus frutos los conoceréis".

Una verdad a medias es una mentira. Una mentira a medias no hace una verdad. Hay quien miente por ignorancia, no puede ser disculpado pero sí hay quien miente conscientemente, su tarea es desinformar, ha vendido su voz y su pluma, recibe un salario a cambio de su dignidad. No es comprendido, tampoco disculpado. Pero tiene todavía algo a su favor: se sabe vendido y su público, muchas de las veces, lo sabe también. No esconde su infamia tras un velo de honestidad. Es un enemigo abierto de la verdad.

Volviendo al tema de la libertad de expresión, Ricardo Ahued está seguro se debe respetar, de fondo, el comentario de los medios de comunicación, "lo he hecho mi vida entera". Todo lo que digan los medios se tiene que respetar, coincidamos o no, pero ayuda mucho.

"Si los medios hacen una crítica al gobierno municipal, es bienvenida porque prendemos los focos o las anestesias; no puedes tener a veces toda la información. Cuando te señalan algo es porque tienes que investigar y eso provoca buenos gobiernos, pero si eres de piel ligera y te ofendes de todo lo que te dicen, estás equivocado", se tiene que actuar de inmediato, por eso los medios son importantes, debemos dejarles toda la libertad, quizá te duela ¿no?; pero eso te provoca que seas un funcionario que tengas mejores prácticas en tu gobierno y que erradiques los que perjudican tu imagen o la legalidad de tu mandato.

Con la llegada de la nueva gobernadora ya que se habla muy bien de Rocío Nahle excelente técnica, mujer con seriedad, trayectoria y experiencia laboral, empresaria, política, habrá resultados extraordinarios.

En otro contexto el gobierno federal presentó el Plan Nacional de Energía para fortalecer, particularmente a la Comisión Federal de Electricidad, con cuatro ejes planteados por la secretaria de Energía, Luz Elena González.

Fortalecimiento de la planeación del sector eléctrico nacional; avanzar en la justicia energética, garantizar un sistema eléctrico robusto, confiable, seguro, y lograr los objetivos de la transición energética; y el establecimiento de las reglas claras para asegurar e incrementar la inversión privada.