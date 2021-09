"Porque Soy Mujer"

En la antigua Grecia los héroes olímpicos eran exclusivamente masculinos y ellas tenían prohibido el acceso, simplemente pensaban que lo más débil del mundo era la mujer; estaban equivocados.

Kathrine Switzer decidió demostrar que estaban equivocados en una época en la que los hombres pensaban que las mujeres no eran capaces de correr más de milla y media.

En 1967 se inscribió en la maratón de Boston, usando solo las iniciales de su nombre; los organizadores dieron por hecho que era hombre. En el trascurso de la carrera, el director de la misma, de nombre Jock Simple, detecta que hay una mujer, corre y se le abalanza, rasguñándola y queriendo arrancar su número, el 261, gritándole además “¡lárgate de mi carrera y devuélveme mi dorsal!

El novio de Kathrine lo empujo y tiró al piso, su entrenador Arnie le grita: Switzer, corre con todas tus fuerzas, a lo que ella responde: “tengo que terminar esta carrera aunque sea a gatas, de lo contrario nadie creerá que una mujer deba estar aquí”.

Las mujeres se han creído las historias de que son débiles y frágiles, porque era un lugar solo para hombres. A las mujeres no deben decirles “no”, hay que darles oportunidades. El número 261 se volvió un icono de la igualdad de género en el deporte y un símbolo de empoderamiento para las mujeres.

La mujer cambió la historia del maratón para siempre. Cinco años después, en 1972, el Comité Olímpico permitió la participación de las mujeres en el maratón. Históricamente la mujer no solo la han segregado y violentado, ya que anteriormente no tenía voz. Las mujeres siguen luchando para ser reconocidas en su trabajo y en lo que emprendan, cuando dejan los roles y los estereotipos las femeninas son señaladas, porque no les dan la credibilidad, confianza y la oportunidad que necesitan, por eso es importante que entre mujeres se practique y haya sororidad, solidaridad e igualdad. En México son contadas las mujeres que realizan carreras atléticas, y menos que se hagan con perspectiva de género, solo hay una aquí en Xalapa y me refiero a la carrera “Porque Soy Mujer”, que cuida cada detalle, desde la forma de la playera, la imagen dirigida y hecha por una mujer, los espectaculares en las calles de la ciudad, y uno especial para la selfï de las mujeres, hijas y familia. Ahí no se les permite correr a los hombres, ya que fue diseñada, organizada y coordinada por y para mujeres, ahí los hombres no tienen presencia ni voz, solo para echar porras, y eso lo hace diferente de todas las carreras atléticas. Es una verdadera fiesta y ese día se consiente solo a las mujeres. La primera en 2018, la segunda en 2019, fue una locura, tuve el privilegio de participar, no podía creer correr junto a mil mujeres, unas de la mano de sus hijas, en sillas de ruedas, con bastón, otras venciendo batallas; sentía una adrenalina única que aún recuerdo y se me enchina la piel. Gracias a esa mujer, Carmen Viazcan Javier, que organiza la carrera atlética con perspectiva de género “Porque Soy Mujer”.

Y que desde su perspectiva logra que algunas mujeres practiquen ejercicio y otras dejen salir sus miedos y le dan espacio a sus sueños y metas. Hoy sigo entrenando en el Cerro de Macuiltepelt para el próximo 26 de septiembre, en punto de las 7 de la mañana, en Xalapa. Saldré con toda mi fuerza para lograr mi sueño, en la meta estará mi familia, mis compañeras y amigas. “Porque Soy Mujer”.

