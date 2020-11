Posible alianza

La lista de probables aspirantes a la presidencia municipal de Xalapa parece interminable...

Además de los partidos consolidados, como PAN, PRD, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano y PVEM, veremos en las boletas electorales de 2021 a los partidos bonsái, como el PT por ejemplo; a los nuevos partidos nacionales, como Redes Sociales Progresistas; y a las nuevas opciones políticas locales, Podemos, Todos por Veracruz, Bienestar y Justicia Social y Unidad Ciudadana. Cada uno de ellos tendrá a sus respectivos candidatos a las alcaldías y diputaciones locales. Es casi un hecho que el PT va en alianza con Morena y probablemente con el Partido Verde. En otra arena, la coalición que formarían PAN, PRI y PRD va tomando forma y las pláticas ya se encuentran avanzadas, de acuerdo con la declaración que lanzó por la mañana de este lunes el dirigente estatal del albiazul, Joaquín Guzmán Avilés. El líder panista fue abordado por medios informativos locales en un céntrico café de Xalapa, donde sostenía una reunión con el exalcalde David Velasco Chedraui. En ese marco, adelantó que en 2021 podría cristalizarse en Veracruz esa alianza opositora al actual gobierno, como ha ocurrido en estados como Sonora, San Luis Potosí, Michoacán y Baja California Sur. Si bien Guzmán Avilés negó que el tema de las candidaturas se haya definido, sí adelantó que las pláticas con otras fuerzas políticas van tomando forma. El panista dijo que ha sostenido pláticas, reuniones con actores políticos, empresariales y sociales de peso en la entidad, no sólo en Xalapa, pero que el tema de las candidaturas no está definido. Su discurso no podría ser diferente. Como sea, la reunión sostenida entre Guzmán Avilés y Velasco Chedraui despertó natural interés entre la clase política local y podría ser un adelanto de lo que veremos en 2021 en Xalapa. Hay que recordar que el exalcalde capitalino se ha mantenido aparentemente alejado de la vida pública desde 2017; pero es evidente su activismo durante el presente año. Como el mismo David Velasco lo reconoció a los reporteros que lo abordaron en las goteras del céntrico café La Parroquia, ha tenido reuniones con líderes y representantes de otras fuerzas políticas, PRI y PRD, Movimiento Ciudadano y otros. Por supuesto, una reunión con Guzmán Avilés no representa la certeza de una postulación; sin embargo, el hecho de que se hayan reunido en un lugar tan público como dicho café revela la intención de mostrarse. ¿Tiene David Velasco lo suficiente para considerarse un protagonista de la próxima sucesión?; supongo que depende del o los partidos que lo podrían abanderar; de entrada, el empresario tiene un nombre posicionado; es muy conocido en la capital del Estado; es miembro de una de las familias de mayor peso en el sector empresarial de Xalapa y Veracruz; y como alcalde no tuvo mayores problemas; es un político que no tiene escándalos de corrupción y terminó su administración prácticamente sin señalamientos. Aun así, ni siquiera con todos esos puntos a favor tendría segura una postulación.

Por otro lado, si se concreta la alianza entre PAN, PRD y PRI, y dicha coalición postula al exalcalde, las probabilidades de una derrota para Morena aumentarían en la capital veracruzana, donde el desempeño de Hipólito Rodríguez Herrero en el actual ayuntamiento podría representar un lastre para su partido.