Predicar con la cercanía

Cuidadoso al hablar, contundente al actuar. Los mensajes del nuevo arzobispo xalapeño Jorge Carlos Patrón Wong han sido sin lugar a dudas significativos ante una sociedad deseosa de ser atendida, escuchada, apacentada, por usar el lenguaje de la grey católica.

Siempre he creído que dicen más las actitudes, los hechos, los símbolos, que la verborrea. Las palabras son arena movediza. Son armas de los demagogos, en donde suelen quedarse entrampados.

Luego de que tomó el báculo de la Arquidiócesis, el prelado capitalino visitó en esa semana a enfermos de cáncer, a pobres del albergue de Cáritas y se reunió con representantes de la vida consagrada, jóvenes y adolescentes y ha sostenido largos encuentros con sacerdotes de su demarcación eclesial.

Desde el lunes 7, luego de visitar la tumba de monseñor San Rafael Guízar y Valencia, en su iglesia Catedral, el arzobispo mostró su carisma de cercanía al entregar en mano propia, a los representantes de los medios de comunicación, un crucifijo traído de Roma y una oración del Papa Francisco en inglés: “Let the risen Jesus enter your life, welcome him as a friend witth trust: he is life!” “Deja que Jesús resucitado entre en tu vida, acógelo como un amigo de confianza: ¡él es la vida!”.

Sonriente, mirando a los ojos, pidiendo nombre y medio de comunicación, el arzobispo saludó a cada uno de los comunicadores que se acercaron. En la ceremonia de toma de posesión destacó la lucidez de su mensaje para referirse a la vida de santidad del cristiano, la unidad y la alegría que debe caracterizarle. No faltó su voz crítica para referirse a la realidad que nos circunda en el Veracruz y México de hoy. En la ceremonia le entregó la comunión a su madre, la señora María del Carmen Wong.

Al mediodía del miércoles 9 de febrero, el epíscopo visitó las oficinas de la curia arzobispal, ubicadas en la avenida Ávila Camacho 73. Ese mismo día, por la tarde, monseñor Jorge Carlos Patrón Wong vistió el Albergue “Ayúdame Hermano Tengo Cáncer” que atiende una organización de la sociedad civil.

El jueves 10 de febrero se reunió con representantes de la vida consagrada. Mujeres que sostienen con su oración la actividad de la iglesia católica de Xalapa. El viernes 11, muy temprano, visitó el albergue “Cáritas Sumidero” ubicado en la Calle Sol y Venus No. 8, de la Colonia Sumidero. El sábado 12 sostuvo un encuentro con los laicos de la arquidiócesis en el auditorio Miguel Sáinz. Representantes de los diferentes movimientos laicales estarán también presentes. Por la tarde se reunió en el mismo lugar con los jóvenes. En cada encuentro, el nuevo arzobispo capitalino ha mostrado su don de gentes, su cercanía y afabilidad, sabedor de que una atención, un saludo o la calidez de la mirada puede ser la predicación más efectiva para quienes buscan consuelo y esperanza. Se nota, se ve, se siente la presencia del arzobispo metropolitano en una sociedad sufriente, adolorida por la situación económica que ha provocado la pandemia del Covid-19.

Nos vemos los jueves

Correo: valeramk@hotmail.com