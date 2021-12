Presidencia y sus calificaciones para las Secretarías de Veracruz

Las diferencias entre el Gobierno Federal y el de Veracruz no pasan por Cuitláhuac García, sino por su gabinete. Gente al interior de la Oficina de la Presidencia me hace saber que (de acuerdo a un examen de suficiencia practicado desde CDMX), varias secretarías estatales no han rendido lo esperado.

Tomando como base un dossier titulado: “Las Secretarías de Despacho estatales rumbo al 2024”, el trabajo de cuatro de ellas en el gabinete veracruzano se alejó de los estándares que (en un primer momento), patentó Alfonso Romo (cuando se desempeñó como Jefe del Gabinete de AMLO).

No se trata de alguna evaluación emitida por el gobernador García o alguno de sus cercanos (de hecho, desconocen este procedimiento). El trabajo se ha efectuado con base en las aportaciones de enviados de AMLO, y por supuesto, a través de un esquema de secrecía federal.

De esta manera, las secretarías de Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario y Contraloría General, no cubrieron “la suficiencia” de acuerdo a los indicadores de productividad empleados, mientras que Salud, Seguridad Pública, Educación y Finanzas destacaron en el estudio. El resto se mantuvo en la medianía.

Me hacen saber que con base en este diagnóstico, el Presidente sugerirá al gobernador García cambios en las secretarías “mal calificadas”, para que pensando en el 2024 otorguen mejores resultados. El estudio ya lo revisó AMLO, y la charla con el Ejecutivo de Veracruz será agendada durante el primer trimestre del próximo año.

