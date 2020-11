Presupuesto 2021, cuidar los centavos y tirar los pesos

Esta semana fue avalado por la mayoría de Morena y sus aliados, en lo general, los 6.3 billones de pesos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021.

Viene ahora una etapa compleja en la que nosotros sí daremos la batalla, pues de la revisión minuciosa, responsable y sensible que hagamos de cada renglón, dependerá la recuperación económica del país.

Las y los diputados del PRI estamos siendo sumamente escrupulosos a fin de que cada peso esté presupuestado para atender las verdaderas problemáticas de las familias de México.

Desafortunadamente, lo que se está convirtiendo en una costumbre de Morena y sus aliados es vapulear a dos sectores primordiales en nuestro desarrollo: las mujeres y nuestro campo. Quieren trasquilar el presupuesto nacional para cumplir caprichos, para atender a una dinámica electoral y no a la coyuntura que nos tiene con la rodilla en el cuello desde el pasado mes de marzo, cuando inició la pandemia del Covid-19. Como quien dice, la Secretaría de Hacienda cuida los centavos y tira los pesos, lo que no les vamos a permitir.

Les cito unos cuantos ejemplos de las aberraciones que han planteado en este anteproyecto: en 2021, las Tandas para el Bienestar tienen proyectado un presupuesto de mil 152 millones de pesos: 40 por ciento menos que el asignado este año. A “Salud materna, sexual y reproductiva”, le pretenden quitar 17 por ciento. El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) tiene un recorte de 10 millones de pesos. Desaparecen el Programa de Derechos Indígenas donde se encontraba el presupuesto para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs), que además atienden partos en donde no hay centros de salud.

¿Otra muestra? Al “Programa para el fortalecimiento económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, le cambian el nombre -ahora será “Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”-, pero también le quitan 68% del presupuesto, lo que nos pega directamente en Veracruz por el número de habitantes con estas características.

He señalado también la escasez de recursos para infraestructura carretera, algo de lo que padecemos en Veracruz y nos resta competitividad. Este gobierno pretende disminuir en 50% el Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, en el que únicamente se consideran mil millones de pesos para la atención de tramos en zonas rurales en todo el país. Y hay también una reducción del 52% para el programa de Proyectos de Construcción de Carreteras, el cual contempla únicamente ocho proyectos de inversión, dejando sin presupuesto a algunos en progreso.

Conforme avanzamos en la revisión del Proyecto de Presupuesto 2021 vemos los exabruptos presupuestales que Morena pretende cometer, eso sin mencionar que el panorama económico que pintan para el próximo año, nada tiene que ver con nuestra realidad. Es lejano, ilusorio y hasta irrisorio.

Si la oposición responsable no actuamos, si no alzamos la voz y damos la batalla, la aplanadora de Morena hará que esta Legislatura, que debió ser de la paridad de género, sea recordada como la Legislatura del hambre y de la muerte por negligencia, por falta de sensibilidad, por ser una comparsa. Nosotros no nos quedaremos cruzados de brazos.

Diputada federal del PRI

@AniluIngram