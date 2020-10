Presupuesto 2021, sin perspectiva de género

El compromiso de quienes somos representantes populares, sin importar colores o ideologías, debería verse reflejado en acciones, pero no siempre es así. Esta administración federal morenista nos ha demostrado que una cosa es su discurso, su demagogia, y otra muy distinta lo que hace o deja de hacer.

El ejemplo más duro y más reciente lo estamos viendo con el trato que le da a la problemática de las mujeres en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2021, en el que desdeña nuestra salud, nuestro impulso, nuestra integridad.

A pesar de que en su gobierno han sido asesinadas mil 559 mujeres, que el feminicidio se ha tornado en una emergencia nacional, Morena se atreve a querer recortarle recursos al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Por eso, hay dos puntos torales en la discusión del presupuesto que, como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI y como mujer, habré de defender:

Primero: En el Anexo 13 del proyecto, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se observa que para el capítulo “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, considera solo 300 millones de pesos. Lo anterior significa un 10 por ciento menos que en este 2020.

Segundo: En las “Tandas para el Bienestar” hay un presupuesto de mil 152 millones de pesos, 40 por ciento menos que el asignado este año. Así se confirma el mensaje claro y rotundo de esta administración a niñas, jóvenes y mujeres; no le importamos.

Las diputadas federales, todas, tenemos un doble compromiso: representar los intereses de la gente y defender un presupuesto con perspectiva de género, por eso he convocado a mis compañeras a que conformemos un frente prodefensa.

Mi prioridad legislativa ha sido y seguirá siendo por un presupuesto incluyente; por el presente y futuro de quienes somos poco más de la mitad de la población del país; merecemos trato justo, digno, equitativo, leyes que nos beneficien, la visibilización de nuestros problemas, el reconocimiento de nuestros derechos para alcanzar la igualdad de género. Nada menos que eso.

Por eso, desde que recibí la encomienda de ser una representante popular no he cesado en mi intento de hacer de este un estado y un país más equitativo y más seguro para nosotras. Ahí está la iniciativa para sancionar el acoso callejero o la que presenté para dar máxima publicidad a las alertas de género; luché y logré que se reconozca por ley a las trabajadoras domésticas, por lo que un presupuesto justo para nosotras no será la excepción.

Mientras más demerite el gobierno morenista al movimiento de lucha, las priistas más alzaremos la voz; propondremos más iniciativas, más puntos de acuerdo y no dejaremos de unirnos al clamor de justicia que hoy reina en las calles, en las casas, en cada madre que espera que su hija regrese con bien.

Esta omisión y desprecio por parte del gobierno del supuesto cambio hacia las mujeres no debemos ni podemos pasarla por alto. Repito: no nos quedaremos cruzadas de brazos.

Diputada federal del PRI

@AniluIngram