Presupuesto 2022, opaco y sin perspectiva de género

Sin escuchar argumentos, Morena y sus aliados aprobaron el presupuesto estatal para el próximo año, el cual, para quienes integramos el Grupo Legislativo del PRI, no solo no atiende las necesidades de fondo de las familias veracruzanas, sino que además carece de perspectiva de género, es poco eficiente y opaco.

Durante la discusión de este martes, su servidora presentó varias reservas, como la necesidad de que al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) se le dotara de 17 millones de pesos extras a los 40 con los que habrá de operar en 2022, a fin de destinarlos a la evaluación de programas, a las alertas de género y también a acciones que coadyuven a la erradicación de la violencia de género en un estado que, de acuerdo con cifras oficiales, es el segundo en donde a más niñas y mujeres asesinan.

De los 2 mil 900 millones de pesos que no han sido asignados de la sobreestimación de las participaciones federales aprobadas por la Cámara de Diputados, se le pudieron haber asignado 22 millones de pesos más al Centro de Justicia para las Mujeres o bien, crear una nueva unidad de femicidios en la Fiscalía, con solo 10 millones de pesos anuales. No solo le dieron la espalda a más de 4 millones de veracruzanas, sino que su negativa se daba, paradójicamente, el mismo día en que una niña de solo 12 años fue brutalmente asesinada en Xoxocotla. Cuando se vota por instrucción y no por convicción, se da un golpe bajo al campo. Pese a que los priistas advertimos que de 405 millones de pesos que tenía la Sedarpa en 2019, en 2022 sólo tendrá 96 millones de pesos, es decir, 75 por ciento menos que al inicio de la administración, aprobaron ese presupuesto. También les dijimos del severo impacto que tendrá el hecho de que la SIOP opere con 300 millones de pesos menos para el 2022, lo que ya acumula 33% menos desde el 2019, aún y cuando la gran mayoría de nuestras carreteras están en pésimas condiciones.

Tampoco escucharon que el desabasto de medicamentos seguirá, poniendo en riesgo con ello a cientos de miles de vidas, con la manera en que aprobaron el presupuesto.

Programas como el de “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población Sin Seguridad Social Laboral” tienen una disminución de 235 millones de pesos. Hay también un recorte de casi 400 millones de pesos en el Programa Presupuestario “Prestación de Servicios de Atención Médica”; en plena pandemia. Y aunque quieran presumir un incremento de más de 250 millones de pesos en Salud, resulta que significa solo un 1.7% más; esto es irrisorio, ínfimo, minúsculo, insignificante. A eso sumemos la opacidad del Presupuesto Estatal 2022: más de la mitad de los 135 mil 763 millones de pesos aprobados no son evaluables, pues los programas presupuestarios contemplados en el Presupuesto basado en Resultados, solo abarcan un 41 por ciento; lo que deja en el aire y a discrecionalidad, más de 95 mil millones de pesos.

Pese a estas y muchas otras observaciones más, Morena aprobó un presupuesto que difícilmente ayudará a resolver los problemas urgentes de Veracruz. No escucharon o no quisieron escuchar; no analizaron o no quisieron analizar. Se votó por ideología partidista y no con la camiseta de Veracruz puesta. Así las cosas.

(*) Coordinadora Grupo Legislativo PRI

@AniluIngram