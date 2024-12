Presupuesto 2025, el fin de los privilegios

Estamos ante uno de los retos más grandes de la historia contemporánea, terminar con la corrupción, arrebatar a las mafias el poder de la concesión de la justicia, eliminar una de las principales fuentes de riqueza, de la oligarquía que dominó durante décadas el Poder Judicial, el reto es grande, pero es más grande la fuerza del pueblo y hoy vamos demostrar que sí se puede.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, se busca que el gasto total del Gobierno sea de mil 722 millones 372 mil 256 pesos, donde se enfatiza la aplicación de criterios de austeridad, eficacia y transparencia en la administración pública privilegiando la ampliación de la cobertura de los programas para el Bienestar, garantizando el respeto a los derechos constitucionales y mejorando la calidad de vida de la población.

En la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación se considera el fortalecimiento de la recaudación mediante la digitalización fiscal, impactando directamente a la evasión y simplificando los procesos administrativos, con ello se estima que los ingresos tributarios logren un nivel del 14.6 % del Producto Interno Bruto en 2025 y los ingresos petroleros, así como los no tributarios crezcan de manera alentadora las finanzas públicas.

Hemos hablado que la intención es lograr que el costo del Gobierno se debe reducir cuando menos un 5 % ¿y cómo se logra esto?, pues haciendo realidad lo que tanto hemos promovido, aplicando realmente la austeridad republicana, siguiendo al pie de la letra el Humanismo Mexicano, la economía moral, acabar con la corrupción y principalmente, desaparecer los privilegios al gobierno.

Pero ello es lo que más les duele a quienes están acostumbrados al derroche, a vivir del presupuesto, a saquear las arcas, a enriquecerse y hacer a capricho lo que les viene en gana desde las altas esferas del poder, sí nos referimos a los ministros y magistrados del Poder Judicial, quienes en un amplio debate logramos desarmar la mafia que por décadas formaron y a quienes se les acabaron esos sueldos millonarios, viajes con todo pagado, jugosas compensaciones, prestaciones que nadie más, ni la Presidenta tiene.

Recordemos un poco los privilegios de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezando por su sueldo que va más allá de 300 mil pesos mensuales, primas vacacionales de 100 mil pesos, el aguinaldo supera los 586 mil pesos, 30 días de vacaciones pagadas al año, un fondo de 800 mil pesos anuales para comer en restaurantes de lujo, dos vehículos blindados tipo Suburban con valor de 6 MDP, los cuales se renuevan cada 2 años y al concluir su permanencia se les quedan dichos vehículos, apoyo para gasolina por 22 mil pesos, pago de peajes ilimitado, si viajan al extranjero por temas oficiales pueden llevar a su familia, todos con viáticos, apoyo por 200 mil pesos para medicamentos, seguro de vida por 12 millones de pesos, estímulo de antigüedad de mil pesos por cada año de servicio, en conjunto los 11 ministros tienen 14 fideicomisos a su disposición, cuyos recursos suman en total 20 mil millones 765 mil 377 pesos que utilizan a discreción, en completa opacidad y que son utilizados para mantener los privilegios mencionados y muchos más que no mencionamos en esta lista.

De todo esto que nos ahorramos con la Reforma al Poder Judicial se logran ahorros significativos que ahora serán destinados correctamente a beneficiar al pueblo, en todo el aparato de gobierno hay ajustes, eliminando organismos autónomos que significaban un alto gasto y pocos resultados, burocracia que solo engrosaba el presupuesto.

Hoy el trabajo en el Senado es intenso buscando la estabilidad de las finanzas de la Nación, dotando de herramientas al Ejecutivo para privilegiar a quienes menos tienen, fortaleciendo áreas estratégicas que traerán bienestar al país y sobre todo a las familias, se aprieta el cinturón en donde ya se derrochó por décadas el dinero del pueblo y dándole esos recursos a programas que van encaminados a apoyar a nuestros adultos mayores, a los campesinos, a las mujeres, a combatir la deserción escolar con becas que además de apoyar a la economía familiar, estimule la permanencia de los estudiantes en las aulas.

El tema de la seguridad también es prioridad, por ello se eleva el apoyo para herramientas que coadyuven al eficaz funcionamiento de la procuración de la justicia, la seguridad ciudadana, la inteligencia, la investigación y el uso de la tecnología para dar mejores resultados, todo ello con un estricto control y seguimiento del destino de cada peso, para que no existan derroches, para que no se gaste por gastar en la contratación de servicios o sistemas que no funcionan.

Vamos a seguir trabajando por el bienestar de las familias, por el correcto manejo de las finanzas, por responder a quienes confiaron en nosotros. Los resultados están a la vista y este 2025 será de resultados.





*Facebook* https://www.facebook.com/ManuelHuertaLG?mibextid=kFxxJD





*Instagram* https://www.instagram.com/manuelhuertalg?igsh=YWdsMjl5cWcxNmh3





*X* https://x.com/manuelhuertaldg/status/1764123592902517082?s=46&t=sT_1uaw1r35i9WHUGloxwA





*TikTok* https://www.tiktok.com/@manuelhuertalg?_t=8kNDEo43BWo&_r=1





*Threads* https://www.threads.net/@manuelhuertalg