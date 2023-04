Presupuestos con perspectiva de diversidad sexual

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), no existe disposición que obligue a observar en el Presupuesto de Egresos de la Federación un anexo transversal relativo a la diversidad sexual.



Esto conlleva a invisibilizar presupuestalmente a la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y queer más (LGBTTTIQ+), lo cual posee un efecto discriminatorio , ya que impide conocer cómo se relacionan los programas presupuestarios y los recursos asignados para promover y garantizar sus derechos humanos; al mismo tiempo no se conocen las Unidades Responsables del gasto, lo que conlleva a impedir el seguimiento a la ejecución de los recursos y orientación del presupuesto hacia resultados en favor de la población de la diversidad sexual.



La población de la diversidad sexual es un grupo segregado en varios ámbitos de la vida, incluido el presupuesto público, ya que a pesar de problemáticas específicas que tiene esta población, los esfuerzos en materia financiera por parte del gobierno resultan insuficientes. En este sentido, se debe realizar un análisis del presupuesto para que empiece a ser dirigido a la diversidad sexual implementando acciones específicas a fin de lograr el desarrollo personal de quienes no se identifican como sujetos heterosexuales cisgénero.



Se debe tomar en cuenta este aspecto para puntualizar que en los presupuestos se redoblen esfuerzos para contrarrestar la discriminación hacia la población LGBTTTIQ+ como crímenes de odio, personas que viven con VIH, el no acceso al trabajo formal, nulo acceso a vivienda, limitado acceso a educación, sin acceso a seguridad social o aquellas acciones en detrimento de Derechos Humanos, así como el no reconocimiento a derechos civiles y políticos elementales.



El Presupuesto con Enfoque de Género consiste en un análisis del proceso presupuestario público, que puede abarcar el conjunto o partes del mismo, con objeto de conocer el alcance e impacto de las políticas públicas, generalmente desglosadas por programas, sobre las mujeres y niñas en comparación con los hombres y niños. Evidentemente bajo este concepto, queda fuera la población diversa.



En 2019, como Coalición Estatal LGBTTTIQ+ Veracruz, nos reunimos con el Secretario de Finanzas, donde sensibilizó la importancia de incluir la perspectiva de diversidad sexual en los presupuestos públicos para atender la problemática; reconoció la importancia de implementarla como política pública, pero también admitió que con la política nacional de austeridad republicana la propuesta no prosperaría.



Solo recordemos que el presupuesto destinado por el gobierno de Veracruz para atender la Alerta de Violencia de Género disminuyó 46%, de 14 millones 329 mil 821 pesos aprobados en 2018 a 7 millones 691mil 967 aprobados en 2023. Oscuro futuro en tema de presupuesto para la población diversa. Desde el Legislativo, se deben proponer aquellas modificaciones necesarias para avanzar hacia una sociedad realmente incluyente e inclusiva para todas las personas. Se debe trabajar desde la voluntad y no discriminación.



*Maestro. Activista.