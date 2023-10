Prevención del consumo de drogas

Familias destrozadas, hijos rebeldes, núcleos de convivencia absolutamente disfuncionales, hoyos negros de la sociedad, son cuestiones encubiertas para no herir la susceptibilidad de la comunidad en su conjunto.

Toda aquella sustancia psico-activa que es capaz de modificar la química cerebral y por lo tanto la conducta de un individuo es y será considerada una droga, y al tener estados de conducta alterados se podrán dar múltiples variables de comportamientos no precisamente constructivos. La fuga es para todos necesaria, hay adictos a los juegos de todo tipo, al permisivo licor, y en el caso más benévolo encontramos una rica y divertida taza de café.

El gobierno de la República ha creado una campaña persistente en medios de comunicación advirtiendo los riesgos de las adicciones, muy especialmente del fentanilo, pero ello incluye otras más que son visibles, los inhalantes también destruyen y queman el cerebro que es el sistema nervioso central o SNC, haciéndolo añicos en pocos años, además de las afectaciones pulmonares, el acarreo inductivo de enfermedades psiquiátricas como la paranoia, la esquizofrenia, las diversas epilepsias agravadas, pero principalmente la delincuencia y la prostitución tanto femenina como masculina al respecto.

Está comprobado que la mariguana es una droga portal, la cual abre las exigencias de probar sustancias más duras, o el llamado cruce entre fumar mariguana y varias copas de alcohol, convierten a casi cualquier individuo en alguien absolutamente diferente en sus conductas y en la agresividad que pueda manifestar. Allá en los EE.UU. el grupo de rock Metallica grabo un video en las calles de la ciudad de Filadelfia, el título de la canción es “Master of puppets” o en castellano “El dueño de las marionetas”, la canción lleva un mensaje de alarma y prevención elevada ante el consumo de tanta droga equivalente al crack, pero lo más curioso es que tal video no es en nada nuevo, y mucho menos la canción que lo protagoniza, qué quiere decir esto, simple y llanamente que el flagelo que azota a los yanquis no es en nada reciente, por el contrario es parte de la cultura o anticultura yanqui.

A vía de ejemplo en Europa usan un frasco de café instantáneo y lo muelen en una máquina especial, para poder dejar un polvo demasiado fino, posteriormente lo inhalan como si se tratara de cocaína, el efecto debe ser brutal y acelerar a todo el organismo para sentir un rato de fuga, de esparcimiento baratamente caro.

Si el futuro está en manos de las juventudes, no podemos imaginar la cantidad de jóvenes adictos y que nos traerán otras familias rotas, o hijos con severas lesiones cerebrales, conductuales, y que por consiguiente serán replicadas en su entorno. Un papá idiota hizo que su hijo fumara con él mariguana a corta edad, ya que él es mariguano con 63 años de vivir así, lo conozco, su razonamiento fue muy simple: Si la vas a fumar allá afuera, mejor aquí adentro para que te vuelvas hombre. Horror, en lugar de querer su superación lo ha atado a la perdición, ya que el chico ahora también es alcohólico, y usa inhalantes así como el consumo de mariguana y cervezas.

Prevenir es mejor, esto nos cuesta a todos en muchos aspectos, ello es una carga para la gente que lleva una vida coherente, mesurada, aunque no libre de la necesidad de fugarse, pero con una elevada responsabilidad, y no para destruir y sembrar el germen de la misma para los ciudadanos productivos.