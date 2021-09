PRI-MOR, ¿alianza de facto?

Este lunes, el presidente López Obrador se reunió con el diputado federal Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, quien consideró viable la alianza legislativa con el PRI planteada en junio por el mandatario con el propósito de tener los votos necesarios para reformas legales y constitucionales.

“Nosotros lo que vamos a hacer es, por aproximaciones sucesivas, ir encontrando los acuerdos y los consensos para lograr los votos necesarios y sacar adelante los cambios.

“Se hará con aquellos que quieran la transformación de México; el Partido del Trabajo es un aliado nuestro y hablaremos con otros; el PRI es un partido de la socialdemocracia y se acerca mucho, fue el promotor en los procesos de nacionalización de la industria eléctrica y petrolera. Y tiene en su génesis una opción preferencial para que la representación del Estado garantice una cuestión de seguridad nacional de la industria energética, especialmente la eléctrica”, declaró Mier al salir de Palacio Nacional.

Por eso no fue casual que en el jaloneo previo a la instalación de la LXV Legislatura, en el que el bloque opositor –PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano– presionó para que Morena no se quedara con las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, Mier terminó cediendo la Jucopo al partido tricolor y no a Acción Nacional, el más enconado adversario del gobierno obradorista, contra cuyos más destacados militantes y aspirantes a la Presidencia de la República de 2024 el régimen de la 4T ha emprendido una feroz persecución a través de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Para colmo, este mismo lunes ocurrió otro hecho que ha puesto en duda la alianza del PRI con el PAN y PRD.

Y es que tras la agresión de la que fueron objeto por policías antimotines que les impidieron su ingreso a la sede del Congreso local de la Ciudad de México, a los alcaldes electos de la oposición se les hizo muy sospechoso que en el gobierno capitalino supieran sus intenciones y anticiparan sus movimientos, por lo que intuyen que en su grupo habría un “infiltrado”.

De acuerdo con algunas versiones periodísticas, las sospechas estarían apuntando hacia el priista Adrián Rubalcava, alcalde electo de Cuajimalpa, de quien dicen que tras participar en la conferencia de prensa conjunta que sus homólogos dieron a unas cuadras del recinto legislativo, a la mera hora decidió no acompañarlos a buscar una audiencia con los diputados locales.

Por ello es que hay quienes lo acusan de ser “oreja” de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno y fuerte aspirante de Morena a la candidatura presidencial, por lo que los alcaldes electos del PAN y PRD estarían considerando expulsar al priista de la agrupación.

Si esta alianza de facto entre Morena y el PRI se consolida en el Congreso de la Unión, ¿se extenderá hasta algunas sucesiones estatales de 2024, como la de Veracruz? Es posible, pero seguramente dependerá del perfil del candidato a gobernador.