Problema municipal para el progreso

Usted considera que el constituyente de 1917 hizo un acto correcto y justo al integrar la base de la administración pública en el municipio, dándole el carácter de cédula del federalismo, dotándole de personalidad y patrimonio propio.

Con atribuciones específicas contenidas en el artículo 115 constitucional, les señala que tendrán a su cargo las funciones de los servicios públicos que están cercanos a los ciudadanos y que forman parte de vida diaria: agua potable, alumbrado público, limpia pública y manejo de los desechos sólidos, mercados y central de abastos, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública, etc.

Para atender estas obligaciones se le faculta para formular su Ley de Ingresos, para su implementación debe ser autorizada por la Legislatura del estado, al cual se le integran los fondos coordinados que señala la ley de coordinación fiscal, las participaciones federales y los fondos federales FISEM DF y Fortamun.

En el país existen 2 mil 454 municipios, todos desiguales en territorio, habitantes, capacidad administrativa, presupuesto, infraestructura, concentrándose en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Jalisco más del cincuenta por ciento; todos ellos son desiguales, pero con la obligación de atender los servicios señalados.

Aunque están dotados de ley y de fondos federales, la verdad fiscal es la inequidad en el entorno municipal, cada año se les hace más difícil atender los servicios a su cargo, los motivos los podemos enumerar en el aumento poblacional mayor a los ingresos, que cada año marcan desaseo en los servicios otorgados.

La carencia de fondos está fincada en dos orígenes, el 20 porciento de las participaciones federales que el estado de Veracruz distribuye a los municipios es insuficiente, como lo es las que la Federación otorga al estado.

Habrá que ver que de la recaudación federal participable el gobierno federal se queda con el ochenta por ciento, si bien es cierto que en el gasto programable asigna fondos federales a estados y municipios, el resultado es insuficiente.

La otra causa en la falta de ingresos es competencia de los municipios, aunque es inequitativo generalizarlos, porque existen ayuntamientos que no tienen la capacidad técnica ni la posibilidad de solución; pero en la mayoría de municipios con más de cien mil habitantes las condiciones están dadas de usar sus facultades en materia inmobiliaria.

Y me refiero a incrementar los ingresos propios con el valor de la tierra y la aplicación de un justo esquema tarifario al impuesto predial y a la traslación de dominio, cuando menos acorde a las prácticas y medidas de la CDMX, Nuevo león, Jalisco e inclusive Puebla, donde hay claro objeto en recaudar con valores cercanos al comercial.

Los ingresos no es lo único, el tema es cómo lo gastan, ahí tenemos problemas al contar con plantillas exageradas de personal que no tienen la escolaridad, capacidad y perfil para ocupar puestos municipales, donde lo que priva es el volumen, no la calidad, el compadrazgo, la amistad y el compromiso político, los cuales mes con mes cobran.

Habrá que agregar la facilidad en la adquisición hoy de arrendamiento de camionetas pickup premium, suburbans y negocios, muchos de ellos instrumentados en un nivel superior como el de NL. Tecnolgies, por ejemplo, y otros más donde los municipios sufren el acoso político.

Un nuevo problema se avecina con el manejo de la basura, los depósitos por las nuevas políticas y el eco-terror que se ha desplegado, donde merodean las multas, cierres de tiraderos, obligación a firmar convenios para tirar a muchos kilómetros de distancia, sin importar el tipo de ayuntamiento de que se trate.

Hay que citarlo ahora, las actuales administraciones municipales menores a cincuenta mil habitantes no tienen los recursos para el manejo de la basura, adquirir equipos y transpórtalo, mucho menos para integrar un depósito de desechos. Refiero también como un problema que impide el progreso en los municipios veracruzanos es el egreso realizado en gasto corriente, refiriéndome a sueldos y salarios, adquisición de materiales y contratación de servicios.

Los ingresos propios del municipio de Veracruz, según la Ley de Ingresos autorizada por el Congreso, es 500 millones de pesos, su gasto corriente es de mil 871 millones de pesos, representando los sueldos y salarios mil 190 millones de pesos.

En Tuxpan, sus ingresos propios son 96.8 millones de pesos y su gasto corriente es de 482.4 millones de pesos, los sueldos son de 301 millones de pesos.

En Coatepec, sus ingresos propios se estiman en 49.5 millones de pesos y su gasto corriente en 171.6 millones de pesos, siendo los sueldos de 101.2 millones de pesos. En Atzalan los ingresos son 6.1 millones de pesos, gasto corriente 58.8 millones de pesos, los sueldos estimados 62.4 millones de pesos.

Es desproporcional el gasto a su esfuerzo de ingreso, para cumplimentar el Presupuesto de Egresos lo fondean con el Ramo 28.

Con estos números los municipios no pueden tener progreso, dependen de los ingresos de la Federación, que en estos tiempos inflacionarios van a la baja, que afectará más la hacienda pública municipal y a los servicios a la ciudadanía.

¿Qué hacer? Fortalecer la institución del catastro, medir la eficiencia de los municipios en la recaudación y en el importe recuperado del rezago en impuesto predial.