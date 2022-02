Problemas de la educación en México

El Segundo Informe de Gobierno señaló que, tras identificar seis problemas públicos fundamentales, el Programa Sectorial de Educación (PSE), elaborado por la SEP, definió seis objetivos prioritarios que buscarán disminuir las brechas de atención o rezagos en comunidades y territorios del país.

El primer objetivo se enmarca en la equidad e inclusión en la educación, donde estudiantes en México dispondrán de oportunidades educativas equitativas e inclusivas, para incidir en su bienestar y en el desarrollo del país. El segundo se refiere a garantizar que los estudiantes reciban una educación de calidad, relevante y pertinente en los diferentes tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional, favoreciendo su desarrollo humano integral.

En el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024, el tercer objetivo se enfocará en que el personal docente, directivo y de supervisión cuente con el reconocimiento, la formación y el apoyo necesario para consolidarse como agentes del proceso educativo y de la transformación social. El cuarto apunta que las escuelas públicas de los diferentes tipos, niveles y modalidades contarán con entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El quinto lugar se refiere a la cultura física y la práctica deportiva, en este caso se crearán oportunidades para el desarrollo de la cultura física desde la primera infancia. Y el sexto objetivo buscará que las decisiones de política educativa se tomen de manera articulada, considerando a todos los sectores y grupos de la sociedad.

Ahora que se ha convocado al análisis del Plan y Programas de Estudios de la Educación Básica como lo asevera la SEP, uno se pregunta si en realidad fueron considerados los principales problemas estructurales que enfrenta el sistema educativo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la educación presenta cuatro problemas que deberían ser resueltos para la mejora en el panorama educativo que hoy visualizamos: de acceso, de deserción, cobertura, calidad. Hablar de los problemas del sistema educativo en México implica hablar de cobertura, calidad, gestiones que han sido inadecuadas, así como recursos que han sido insuficientes. Por tanto, en México vivimos una “utopía educativa”, comenta María de Ibarrola Nicolín, investigadora del Cinvestav.

Sobre la cobertura, la Anáhuac Mayab-Posgrado dice que "uno de los principales problemas del sistema educativo mexicano es que no garantiza la educación a la mayor parte de los ciudadanos. Esta es la razón por la que existen comunidades que a lo largo de su vida no reciben la educación básica, mucho menos logran siquiera tener un certificado de bachillerato. Los factores más comunes de la falta de cobertura educativa se relacionan con variables sociales y económicas: Muchas familias, tanto en comunidades rurales como urbanas, requieren que todos sus miembros realicen labores remuneradas para conseguir un ingreso mínimo de supervivencia”.

Sylvia Schmelkes, en su primer informe como titular del INEE, en el 2014 dio a conocer que la deserción educativa es uno de los problemas que México enfrenta, mismo que ha aumentado el desempleo y la incorporación de los jóvenes al crimen organizado. Menciona que es recomendable la revisión de la relevancia de los contenidos curriculares, así como el cambio en la forma de enseñanza-aprendizaje en educación secundaria y media superior. Por otro lado, también hizo mención sobre revisar los índices de reprobación, ya que esto antecede a la deserción, por lo cual también sería necesario contar con las estrategias pertinentes para trabajar en ello.

Elías y Moreno mencionan algunos factores que motivan la deserción escolar: Problemas de desempeño escolar que puede ir desde un bajo rendimiento académico, cuestiones de conducta o bien factores relacionados con la edad. Problemas relacionados con la oferta educativa, es decir, que en algunas escuelas no exista el grado, lejanía y ausencia de docentes. Falta de interés por parte de los estudiantes y de los padres. Problemas relacionados con el contexto. No faltan las razones económicas, abandono de la escuela por falta de recursos y el tener que trabajar.

En relación con la calidad, el INEGI dio a conocer en 2015 un panorama sobre la situación de estudiantes y maestros en nuestro país, arrojando algunos datos como: El 36% de las escuelas carece de drenaje. El 24% de las escuelas no tiene agua de la red pública. El 10% de las escuelas no cuenta con baños. El 8% de las escuelas no poseen energía eléctrica. El 59% de las escuelas carece de salidas de emergencia. En dichos datos también se menciona que el 45% de alumnos en educación preescolar, primaria y secundaria no tienen acceso a una computadora, y 65% tampoco a internet. “Otro problema es la falta de preparación de los maestros. Todavía existe cierta carencia en cuanto a actualización y formación académica”.

Es necesario garantizar que los contenidos que están recibiendo los estudiantes superen el mínimo satisfactorio en cuanto a relevancia y pertinencia. La calidad de dichos contenidos, sobre todo en la educación pública, podría disminuir las posibilidades de los estudiantes para continuar preparándose y repercutir en la continuidad, desarrollo económico y social de la población mexicana. ¿Dónde ha quedado la educación de calidad que tanto han profesado las autoridades educativas? La calidad educativa es considerada una debilidad del sistema educativo.

Otros problemas que atañen a educación están relacionados con “la falta de compromiso con el fin último del sistema educativo, e incluso la misma falta de preparación en materia de educación de los servidores públicos y directivos, recae en una gestión muy por debajo del mínimo deseable.

Hay que trasladar estos problemas a la realidad que se vive, pues cabría primero analizar cuáles son en verdad las problemáticas existentes en el sistema educativo y de ahí abordar lo necesario para crear reformas que contraataquen estas debilidades que hoy permean gravemente en la educación de México.