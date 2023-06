Profesores agresores, acosadores sexuales y cómplices

Es preocupante los abusos sexuales aumentan a las alumnas, desde kínder hasta la universidad, este último el suicidio de la joven de 19 años Abigail estudiante del sexto semestre del telebachillerato de la comunidad de Tuzamapan del municipio de Coatepec Veracruz, quien lamentablemente el 3 de mayo del año 2023 se quita la vida tras haber sufrido abusos sexuales de su profesor Erick Roy Cruz Lee, la estudiante ya se había quejado de estos abusos junto con sus demás compañeras con la directora del plantel, misma que hizo caso omiso, además que hay antecedentes de acoso y abuso sexual desde hace 10 años siendo reincidente el agresor.



De acuerdo al Secretariado ejecutivo nacional de seguridad publica reporta que 5 mil 078 personas han sufrido abuso, acoso y hostigamiento sexual, de año 2019 a la fecha, estas cifras son de las personas que llegan a denunciar, la cantidad son tres veces más las que no denuncian. El comunicado número 485/22 del 30 de agosto del año 2022 del INEGI, dice que 49.7 % las mujeres mexicanas sufren violencia sexual.



Abigail estudiante de telebachillerato una chica con sueños y metas fue amenazada por el docente que “la mataría a ella y su familia si decía algo o lo denunciaba” además abusada sexualmente del su profesor Roy como todos los alumnas le dicen, ella se quejó ante la persona que creyó que la defendería la directora del plantel, misma que hizo caso omiso, tras el suicidio de Abigail sus compañeras y amigas el 13 de mayo salieron a marchar y a gritar justicia, “agradezcan que queremos justicia no venganza” la consigna que corearon las estudiantes”. Bajo el mismo tenor exigieron la destitución del agresor sexual, ya que tiene 10 años de estar cometiendo abusos sexuales con las estudiantes, y las propias autoridades y sindicatos lo protege además lo justificaban que no había elementos suficientes para sancionar al profesor, aseguraron que tienen mensajes y capturas de cámara donde el docente Roy amenaza a los alumnos si llegaban a decir algo, lo señalan como presunto responsable del suicidio de Abigail y piden se investiguen todos los abusos sexuales cometidos en el telebachillerato.



Abigail sufría constantes violaciones sexuales por el docente y por eso decidió quitarse la vida, esto se lo comento a su mejor amiga antes de suicidarse. Esto sigue pasando que los profesores no solo son agresores sexuales, también son cómplices, de acuerdo al artículo 18 del código penal de Veracruz dice que se comete delito por acción u omisión, articulo 158 por omisión de cuidado, 172, 173, por coacción y amenazas, articulo 8 fracción III, es el delito de violencia escolar. Usando mi derecho de petición que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con fundamento legal artículo 8. Solicito a la fiscalía general del estado de Veracruz, realice las investigaciones y sean llamados a declarar todos los maestros involucrados en este asunto de Abigail ya que la víctima acudió a ellos e hicieron caso omiso.



Así mismo ofrezco mis servicios profesionales de manera gratuita como asesora jurídica para el caso de Abigail.



Correo: lexfemme.12@tmail.com