Programas sociales huecos

El INEGI presentó esta semana los resultados complementarios del Censo de Población y Vivienda 2020. En estos reveló que uno de cada tres hogares en el país, es decir, casi el 30 por ciento, hay una carencia alimentaria debido a la falta de dinero.

El partido Morena ha creído en estos más de dos años que lleva al frente de la administración federal y estatal, que es muy fácil terminar con la pobreza, que repartiendo dinero sin ton ni son y con discursos bonitos lo lograrían, cuando lo cierto es que han hecho crecer la brecha de la desigualdad de manera vertiginosa.

Diseñar políticas públicas que realmente cumplan su propósito requiere no solo de conocimiento, sino una alta responsabilidad, porque es un hecho que lo que hoy se haga o se deje de hacer, marcará a las generaciones actuales y próximas.

Las políticas sociales no son recetas de cocinas. No son los mismos problemas sociales los que aquejan a los veracruzanos que a los guerrerenses o a nuestros amigos yucatecos, por eso deben planearse por expertos, tomando en cuenta los indicadores, pero también las realidades.

Con preocupación escucho el testimonio de varias madres preocupadas porque hace unos días a sus hijos el gobierno les “adelantó” los recursos que les tocan a los jóvenes beneficiaros de sus programas sociales. 14 mil pesos que no se van a la compra de libros, materiales de estudio, pago de Intenet, mucho menos para ayudar al sustento de la casa; la mayoría de ellos lo han gastado en bares. Así no se abate ni el rezago educativo ni la pobreza, solo se busca convencer de salir a votar por ellos.

Tener solo una brújula electoral para entregar apoyos sociales es una visión bastante limitada de lo que realmente se necesita para resolver nuestros problemas. Ahí están, otra vez, los fríos y reveladores números del INEGI que nos recuerdan que casi 18 millones de mexicanos no pudieron tener la alimentación necesaria; que casi 9 millones de mexicanos, muchos de ellos menores, embarazadas y adultos mayores, tenían que escoger una de las tres comidas que se supone debemos hacer.

Si a nuestras autoridades no los mueve el hecho de que en casi 9 por ciento de los hogares sintieron hambre, pero no comieron, no se qué más necesitan para dar un viraje a su política social. Por eso nosotros en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vamos por la recuperación de esos programas sociales que tenían una razón de ser, como los comedores comunitarios, en los cuales encontraban alimento sano, variado y suficiente, además de ser fuente de empleo para sus comunidades.

Un niño que no come difícilmente se podrá concentrar en la escuela, no se desarrollará igual que otros pequeños que sí reciben una buena nutrición; una embarazada que no se alimenta no podrá darle los nutrientes necesarios a su bebé; una persona que no accede a este derecho no puede dar lo mejor de sí. Por todos ellos, nosotros no quitamos el dedo del renglón.

