Pronto estaremos mejor

Poco a poco observamos que las clases comienzan de nuevo. Unos con temor y otros más con temblor, pero ya comienzan a reunirse los profesores en sus academias y en las planeaciones del curso. Otros más, incluso, ya con sus estudiantes. ¡Qué emoción y cuanta alegría! Las clases virtuales nos demostraron que aún no estamos en condiciones para este estilo de instrucción; fue un buen ensayo, aunque muy atropellado. Experimentamos todo tipo de distracciones, olvidos, justificaciones y, lo peor, un terrible rezago educativo que nos costará años superar, para volver a estar en forma.

No cabe duda que, en la educación tenemos el mejor antídoto para superar muchos vicios y dolores que atormentan a nuestra sociedad. Vivimos en un México que nos duele por tantos azotes que constantemente nos vuelven a poner contra el piso. Las injusticas, la impunidad, la violencia, la pobreza rampante y la marginación que excluye y condena al anonimato, nos golpean con crueldad. No podemos permitirnos quedarnos al margen, en paz, como si esto no nos estuviera pasando. ¡Nos están pasando cosas indecibles!, y muy cerca en los países vecinos vemos las enfermedades terribles que estos síntomas, en apariencia inocentes, han generado.

La educación es un arma muy poderosa: ayuda a pensar, inicia un proceso de liberación que nos permite salir de esquemas torcidos, de pensamientos nocivos, de relaciones enfermas. La educación nos permite reconocer las perlas más valiosas que hay en nosotros mismos para construir con ellas joyas que embellezcan la vida comunitaria. La educación nos permite salir del ostracismo y reconocer la grandeza de los demás y la importancia crucial de salir todos juntos y adelante.

Los verdaderos maestros que son conscientes de la grave responsabilidad que tienen en sus manos son un arma muy poderosa con la que cuenta nuestra nación. Los padres de familia que viven con exigente radicalidad su compromiso, sin permitir que sus hijos sean llevados según los vientos que nos azotan, son una bendición para todos. Los estudiantes que reconocen la responsabilidad que tienen de superar la lentitud, la pereza y la negligencia y se responsabilizan de su propia instrucción son una esperanza para el presente y una promesa para el futuro.

La naturaleza nos enseña la fuerza interior que posee de regenerarse, de volver a estar bien, de recuperar su salud. Así, la educación nos permite soñar que pronto estaremos mejor.