En la Semana Internacional. Región Caribe-IV, versión 2023 sobre Educación para todos. Hacia 2030: una nueva visión de la educación. Declaración de Incheon, derivada del Foro Mundial sobre la Educación 2015 celebrado en la República de Corea participó Carlos Calvo de la Universidad Católica del Norte, Chile, en este evento, que se llevó a cabo del 22 al 25 de agosto con el tema “Propensión a aprender y a enseñar en la educación”.

En su intervención Calvo señaló que: La educación para todos sigue siendo una ilusión. No se han alcanzado los objetivos. No podemos seguir haciendo lo mismo que no ha resultado, a pesar de tantas reformas. Debemos modificar las propuestas, las prácticas y los recursos. El diagnóstico es terrible y nos avergüenza. Corregirlo definitivamente nos compromete éticamente. Tenemos esperanzas fundadas en que podemos revertir y superar sus consecuencias y lacras. Debemos recuperar la riqueza de los procesos educativos y no continuar escolarizando. Para lograrlo debemos apoyarnos en lo más básico y potente: Todos, sin excepción, propendemos a aprender y a enseñar, pero no como lo hacemos en la escuela. Nos ayudará a mantener viva la curiosidad innata y despertar el asombro y el entusiasmo. Recuperar el gozo lúdico. Incentivar la capacidad de crear relaciones inéditas.

En los procesos educativos existen los engaños y trampas epistemológicas, por lo cual: Debemos cambiar el paradigma cultural que sustenta la visión escolar privilegiando el saber del que enseña y la ignorancia del que aprende, comenta el autor, investigador y docente invitado por diversas instituciones de México. Enseñar y aprender “se centra en asignaturas y las disciplinas escolares. En la parcela del saber se pasan contenidos y memorizan datos, fechas, fórmulas. Se prefiere la objetividad y se rechaza la subjetividad. Sentimos temor visceral a la complejidad de los contenidos. La posibilidad de equivocarnos y ser castigados con la improvisación que altera la planificación docente”.

En la actualidad también hay “otras trampas paradigmáticas”, expone Carlos Calvo, como el temor a ser considerados ignorantes. Supremacía de la lógica dicotómica: sabe o no sabe. Hay una exclusión de la lógica difusa: sabe, tal vez sepa o tal vez ignore, no sabe. Asumimos que podemos controlar el tiempo y el espacio. Asumimos la preeminencia de la objetividad por sobre la subjetividad. Favorecemos la formalidad y menospreciamos la informalidad. Yuxtaponemos y agregamos sin integrar. Detenemos el flujo caótico de los procesos al desvincularlo del contexto. Descomponemos el todo en partes y no podemos recomponerlo. Generamos relaciones artificiosas. Hay énfasis en el producto y la estandarización. El orden como prerrequisito. El control de personas y procesos. El proceso escolar depende de criterios externos, rígidos y asépticos. Se favorecen las normas y los reglamentos. Se disimula aparentando no tener lo que se tiene. Se simula aparentando tener lo que no se tiene. Olvidamos que el orden siempre es a posteriori, al igual que la unidad. El caos y la diversidad siempre anteceden. A mayor control, menos grados de libertad.

Otras consideraciones sobre el enseñar y el aprender son las “implicaciones éticas del paradigma escolar y del educativo. Si es escolar, alojamos en un mundo de certezas, respuestas, exclusión, normas: el deber ser. Si es educativo, habitamos el mundo del estar-siendo-ocurriendo, asombro y la pregunta, la incertidumbre, contradicciones, no linealidad, el sentido común, inclusión del poder ser.

A que nos lleva la “escolarización” y la “educación”. La escolarización corresponde a procesos de repetición de relaciones pre-establecidas. Al escolarizarnos solo estamos en la escuela; no somos. No hay lugar para lo nuevo. Se cuestiona la subjetividad. Se dificulta aceptar al otro en su legitimidad. Se favorece la convergencia y la exclusión. La educación consiste en procesos de creación de relaciones. Las relaciones posibles: son infinitas, ni verdaderas o falsas. Las relaciones probables: son las que tienen alguna chance de ocurrir, pueden ser verdaderas o falsas. Las relaciones practicables o realizables: sólo algunas se pueden llevar a cabo) se trata de procesos abiertos a lo nuevo, al otro distinto, a la inclusión. Al educarnos somos y estamos.

Ante la pregunta ¿qué ocurre al educarnos? Aceptamos que no sabemos y que nos equivocamos. Establecemos criterios, buscamos regularidades, descubrimos patrones. Creamos relaciones lúdicamente; muchas parecen no tener sentido. Son emergentes y divergentes. Las ordenamos según criterios diversos: ¿Qué pasaría si…” Su complejidad es creciente. Son sinérgicas: el todo es más que la suma de sus partes. Su naturaleza y valor no se halla en las partes que lo constituyen. Son holísticas y se entrelazan. Sus procesos son caóticos e imprevisibles.

Existe igualmente la “negación de la propensión a aprender y a enseñar” con un “efecto nocivo y contraproducente: dado que siempre aprendemos en la escuela, aprendemos que no podemos aprender. También se afianza el fracaso escolar masivo. Se engendra la privación cultural que impide decodificar los códigos culturales. Se abandona el sentido común el menos común de los sentidos. Se conforman sujetos a-históricos y desarraigados. Se utiliza lenguaje militar: dominar, controlar, enfrentar al estudiante, entre otros”.

A qué conclusión nos lleva Calvo: ¿Qué caracteriza a un/a escolar y a un/a educando/a? “El escolar responde con respuestas estereotipadas. Sus preguntas no se generan en aventuras ni en misterios, vive como sujeto ahistórico, no se ocupa, sino que se preocupa, solo está en la escuela, pero no es, se enajena. Se encierra en su mundo y excluye”. En cambio “el educando es un hacedor de preguntas inocentes. Busca porque vive sorprendido. Tiene menos respuestas que preguntas. Se ocupa y no vive preocupado. Es histórico: está involucrado en el proceso y es parte del proceso”.