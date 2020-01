Hemos iniciado un nuevo año. La oportunidad perfecta de más amar la vida y mejor servir a los demás, a los que van junto a nosotros y por los que sentimos simpatía, pero, también, por los que no la sentimos, por esos cuya presencia nos llama a revisarnos.

El inicio de año es la ocasión de seguir madurando como personas y de permitirnos reconocer que los años no pasan por pasar. Esta es la oportunidad que nos ofrece la vida de reconocer que el calendario, que pasa con prisas, nos ofrece un servicio invaluable: la oportunidad de reconocer que la vida se va, se escapa; que la vida es hoy, esto, aquí y ahora.

En este sentido tenemos la oportunidad de tomar conciencia, con madurez, que una vida sin propósito, en realidad no merece la pena ser vivida. Una vida que no se usa, que no se invierte, de la que no se saca provecho, que no se cansa ni se desgasta por un ideal es una terrible pantomima. ¡Vaya!, si se nos ha confiado la vida es para hacer de ella, de esta única oportunidad, la mejor de las celebraciones en la que permitamos asistir a todos aquellos que tengan sueños, iguales o distintos de los nuestros, pero que sueñen, porque quien no sueña, no anhela, no desea. Quien no sueña, está condenado a palidecer.

¿Qué es un propósito de año nuevo?, es una maravillosa demostración de valentía, de ánimo, de decisión. Es abrirse a una vida llena de esperanza. Es desear ser más y mejor, es anhelar seguir disfrutando de la vida que se nos ha prestado. Un propósito de año nuevo expresa el coraje por vivir con un encanto apasionado. Solamente tienen propósitos de año nuevo, quienes viven con los pies en la tierra y saben que pueden ofrecer más al mundo de lo que ya le están ofreciendo. Un propósito, a este respecto, es luchar por ofrecernos a nosotros mismos la mejor versión de nuestra vida, la expresión más honesta de lo que somos y tenemos. Es ponernos al centro para atraer a todos hacia él.

Los propósitos de año nuevo son ya pasos, pequeños tal vez, pero firmes y decididos, dentro de los cuales el primero consiste en ver la vida con gratitud y en abrazar lo que esta vida nos está dando. Esto es, agradecer los susurros de vida con los que a diario somos distinguidos y con los que nos sale al paso lo bueno de esta vida. No todo es malo, de hecho, hay más bien que mal. Más dulzura que amargura. Más sonrisa que llanto, más vida que muerte. En suma, los propósitos de año nuevo demuestran que ser cobarde no vale la pena.