Protección a la identidad de niños y adolescentes

A mediados del siglo XIX surgió en Francia la idea de ofrecer protección especial a los niños, esto permitió el desarrollo progresivo de iniciar leyes de los derechos de los menores a partir de 1841.



En 1881 los franceses garantizan el derecho a la educación. En 1919, tras la creación de la liga de naciones (que luego se convertiría en la ONU el 16 de septiembre de 1924), esta aprueba la declaración de los derechos de los niños, llamada también la declaración de Ginebra, que fue el primer tratado internacional sobre los derechos de los niños el 10 de diciembre 1948, la declaración universal de los derechos humanos.



En estos últimos años el Estado mexicano ha suscrito una gran cantidad de instrumentos internacionales de los derechos humanos, algunos de los cuales se refieren los derechos de los niñas, niños y adolescentes, el cuerpo jurídico enlista un catálogo de derechos que implica una serie de obligaciones para el Estado, concretamente las de respetar, adoptar medidas para su cumplimiento, y garantizar los derechos reconocidos en dicho instrumento, así como la reforma constitucional el 11 de junio del 2011, donde dice que los derechos humanos están a nivel constitucional, así como los tratados internacionales, el principio de pro persona que significa que en las decisiones que se tomen deberán garantizarse la protección más amplia de la persona.



Y esto da como origen al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en caso de que afecten a niñas, niños y adolescentes, y es elaborado por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero del 2012, en contextos de democracia constitucionalmente. Como en el Estado donde la premisa primaria es la de la protección de la Constitución y, por ende, de los derechos fundamentales de las personas.



El artículo 4 de la Constitución Federal 3 de la convención sobre los derechos de los niños (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) y 3°, 4°, 6°, y 7° de la ley para la protección de los derechos de los niñas, niños y adolescentes. Los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño en todas las medidas que tomen, concernientes a estos conceptos interpretando por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el 16 de diciembre de 1998, al ratificar la convención interamericana de los derechos de los niños.



Esto es muy importante lectores, que debe protegerse la identidad total de cada niño, pues la ley así lo marca, y lo digo porque es lamentable que todavía te encuentres que en algunas instituciones donde se expide justicia, aun no exigen en su totalidad la protección a la identidad del menor, así que si ellos no lo saben aún, es importante que tú los conozcas, si tu hijo, hija, está en proceso legal, se debe guardar su identidad. Estas son algunas medidas para proteger la identidad y bienestar de niñas, niños y adolescentes.



A petición del niño, sus padres, tutor, abogado, la persona de apoyo, cualquier otra persona pertinente designada para prestar asistencia o de oficio, el tribunal podrá dictar teniéndose en cuenta el interés del niño, niña, o adolescente están obligadas las autoridades a proteger en todo momento la identidad y el bienestar físico y mental, así como evitar cualquier sufrimiento injustificado y victimización secundaria.



A) Suprimir de las actas del juicio, todo nombre dirección, lugar de trabajo en caso de que trabajara, proteger en todo momento información que sirva para identificar al niño, niña, adolecente.



B) Prohibir a quien funge como abogado, abogada, defensor que revele la identidad del niño, niña, adolecente o divulgue cualquier material de información que pudiere conducir a su identificación.



C) Ordenar la no divulgación de cualquier acto en que identifique al niño, niña, adolecente.



D) Asignar un seudónimo o número con su nombre.



E) Adoptar medidas necesarias para ocultar los rasgos del niño.



