El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo el pasado fin de semana en Coatzacoalcos, mi tierra querida.

Supervisó los trabajos del programa integral del Istmo de Tehuantepec, ese proyecto histórico que será una realidad, mejorando la comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico, para detonar la economía de toda esta región del sureste mexicano. El mandatario estuvo acompañado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez; del Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; del titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García. Ahí dijo que junto con la modernización de la vía ferroviaria, se construyen parques industriales, la carretera Acayucan-La Ventosa y se contará con “buques-tren”, barcos especiales que transportarán vagones de ferrocarril de Coatzacoalcos a la costa Este de Estados Unidos. “Todo el proyecto del Istmo, los puertos, los ferrocarriles, que no sólo conectarán el Istmo sino que irán también de Coatzacoalcos a Palenque y de Ixtepec a Tapachula, la frontera con Guatemala, serán manejados por una empresa que va a estar bajo la custodia de la Secretaría de Marina, para que los bienes del pueblo, de la Nación, no se entreguen a particulares, no se rematen, como antes se hacía”, dijo. “No queremos más privatizaciones y qué mejor que la Secretaría de Marina para que cuide el patrimonio de todos los mexicanos, que es lo que tiene que ver con los puertos y ferrocarriles de esta región”. ¿Por qué la Marina? Porque las utilidades de la empresa se van a destinar al pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y de los trabajadores al servicio del Estado, comentó. En los años por venir, los mexicanos y los habitantes de esta región sur veracruzana seremos testigos de un nuevo boom económico, que mejorará la economía de las familias veracruzanas.

El gobierno de la Cuarta Transformación le está apostando a la autosuficiencia alimentaria, energética y a estos proyectos de largo aliento, que mejorarán toda la economía de la región. El rescate de Pemex y de la CFE van en esta dinámica del trabajo del Gobierno de la República. “Ya no queremos más privatización. Queremos cuidar lo que es de todos los mexicanos y qué mejor que la Secretaría de Marina para que cuide el patrimonio de todos los mexicanos que tiene que ver con los puertos y ferrocarriles”, insistió el Presidente al hablar del trabajo que realizarán los soldados del mar.

¡La ratificación del mandato va!

En un hecho histórico, el presidente mexicano podrá ser sometido a una consulta, esto derivado de la Ley de Revocación de Mandato que aprobaron los legisladores. Para que esto suceda, primero se deberán reunir a nivel nacional cerca de 3 millones de firmas que respalden la realización de este ejercicio democrático, es por ello que hoy vemos en las calles decenas de ciudadanos recolectando firmas para que en abril del año próximo se pueda llevar a cabo esta consulta coordinada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que los ciudadanos ratificarán al Presidente Andrés Manuel, mostrando su aprobación a esta mitad de camino y en espera de que la Transformación continúe su marcha. Los datos revelados por el INE muestran el gran interés que existe en nuestro estado, en donde la ola morenista ha crecido, lo mismo que el interés por ratificar el trabajo que está realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Junto a esto, una reciente encuesta de Mitofsky ha revelado que el jefe de las instituciones del país pasó de una aprobación de 55. 6 por ciento el primero de junio de este año, a una de 65.9 por ciento al mes de noviembre, lo que demuestra que su gobierno va al alza en popularidad. Claro, esto no ha sido gratuito, esa aprobación se la ha ganado a pulso, con trabajo, resultados y cercanía.