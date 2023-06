Prueba de fuego para el Movimiento

La emisión de la convocatoria por parte del Movimiento de Regeneración Nacional en los pasados días, marca la pauta histórica para entrar a un punto de inflexión en la historia de lo que ya representa el fenómeno social más importante de las últimas décadas. La realidad, es que cada uno de los aspirantes está absolutamente rebasado por la importancia del proceso, y sus actitudes y responsabilidad frente al proceso serán claves durante los siguientes meses.



El genial Winston Churchill decía: hay tres tipos de enemigos, los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido.



La intensidad y lo definitorio de los próximos 6 años es lo que está en juego, con una oposición desdibujada, sin perfiles, sin discurso, sin sustancia y absolutamente auto deprimida, la verdadera competencia se presenta en los próximos meses, culminando el 6 de septiembre, durante estas semanas veremos realmente quien representa la esencia del movimiento, el pasado cuenta más que nunca, ya que en todo momento el presidente ha dicho que estos primeros 6 años fueron la cimentación de un nuevo régimen, de tal suerte que lo siguiente es la consolidación de una forma de gobierno que ha resultado beneficiosa para 35 millones de familias, que hoy reciben de forma directa un apoyo gubernamental que antes quedaba en los bolsillos de una clase política muy corrupta.



Si bien es cierto el proceso de elección es abierto y a través de encuestas, esto no es óbice para que quienes participen sean objeto de un análisis profundo, pues la consolidación del movimiento depende del perfil de quien suceda, a quien por mucho es el presidente más poderoso de la historia de nuestro país y el más destacado en la lucha contra el flagelo de la corrupción y la desigualdad.



Esta parte de la 4ta transformación, puede ser equiparable a la Batalla del Puente de Calderón en la Independencia, a la toma de Zacatecas o bien la emisión de las Leyes de Reforma en esa misma etapa, es un punto de inflexión, es una prueba para demostrar la madurez del movimiento hacia el interior, dependiendo de ello la fortaleza manifiesta que ha comprobado en las elecciones estatales, gobernando 23 estados y casi el 90% de la población.



¿Qué se necesita? Esencia, quien suceda a Andrés Manuel tiene que ser su mismo y mejorado pensamiento radical, no hay espacio para tibiezas, no puede haber moderados en este momento, quien lo suceda tiene que ser su pensamiento desdoblado y mejorado para continuar el camino de la transformación, tiene que entender el movimiento desde su formación y su lucha por muchos años, tiene que haber sentido que este movimiento no se hizo de victorias como las que hoy se festejan, se hizo a base de lucha y de muchas derrotas que fueron forjando el carácter, perfil y sentido de un fenómeno social que hoy permite que un país entero renazca y vea por los más olvidados.



La respuesta solo es una, de todos los perfiles, solo una cumple a cabalidad con esta circunstancia, sí, es la doctora Claudia, quien podría continuar con la transformación de nuestro país en todo sentido. Es mujer, está contra todas las corcholatas, que en algún momento ya la han dañado.



La competencia será durísima, es por ello que la prueba es para el movimiento, su futuro en el mediano plazo se juega en las próximas semanas y depende de muchos factores, confiemos en la madurez de nuestra democracia y en la fortaleza interior del movimiento, que saldrá legitimado, fortalecido y con todo para ganar el 24.



Diputado federal por Morena