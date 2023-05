¿Qué cosa hay más compleja que la risa?

Según los terapeutas, la risa y la sonrisa benefician a la mente y el cuerpo, así como la expresión corporal, el canto y las conversaciones sanas y agradables, las cuales, a su vez, prevén enfermedades cardiovasculares, calman los dolores físicos, regulan el sistema nervioso y alivian el estrés.



Se puede hablar de una risa de estupefacción, de asombro o de felicidad, pero evidentemente no siempre la risa es provocada por este último factor; existen gran diversidad de tipos de risa, la risa del burlón, la risa del incrédulo, la risa por nervios, la risa de aquel que no sabe cierta respuesta, sin embargo, lo que es verdad es que el hombre guarda bajo la risa su realidad. En efecto, esta risa lleva el sello de la aspereza del hombre y la profunda satisfacción de vida, no obstante, no está exenta de una nota de desafío, de burla o de triunfo, según sea, pero la risa insoportable, sin lugar a dudas, es la del necio que, bajo la capa aparente de su risa, esconde sus más negras intenciones. Por ello, no se debe responder con una burla, pues además de ser irrespetuoso, el corazón manifiesta envidia.



Existe tiempo para cada cosa, un tiempo para reír y un tiempo para llorar, sin embargo, la risa del justo que confía en su creador nunca quedará defraudada. La satisfacción de la vida provoca risa y encanto por el deber de haber cumplido; esa risa puede trascender cuando se convierte en gozo, por ejemplo, cuando se contempla la creación, un amanecer, un atardecer, cuando llueve, el mar, la luna, las estrellas, el hombre mismo. El alma se regocija por esa obra maravillosa, por lo cual sería bueno gritar de alegría y júbilo.



Las alegrías de la vida humana son un elemento indispensable para seguir adelante y continuar con la mujer que amas y esforzándote en el trabajo con la labor que te ha tocado desempeñar. Hay que darle vuelta a la página de las calamidades, de ellas también aprendemos, pero no nos debemos quedar ahí. En efecto, el vino fue creado para proporcionar alegría, no obstante, hay que hacer buen uso de él. Los hijos también traen alegría y gozo, aunque, por el momento, en algunos casos no sea así, ¡llegará el día en que se cumpla esa promesa!



Las fiestas se celebran en un clima de entusiasmo y de alegría, si no es así, para qué hacer fiesta; en la familia hay tradiciones que no se deben perder más allá de las “fiestas usuales”, por mencionar algunas, es decir, la alegría de estar juntos, de tener a alguien con quien platicar, convivir, reír y gozar de los momentos ordinarios que sí se valoran. Estos trascienden a ser extraordinarios.



Existe una risa, un gozo, una alegría que nadie podrá quitarte y me refiero a la que da Dios, ella es factible, segura, y concreta ¡nunca pasará el beneplácito de los humildes!, ellos tienen la alegría de saber que sus vidas están en sus manos, mientras otros ostentan su alegría maléfica.



Por consiguiente, ríete también de tus errores, de las flaquezas, las fallas y de todas las cuitas que la vida te depara; recuerda siempre sonreír y “ponerle una mejor cara” a la vida. ¡La felicidad empieza con una sonrisa!



