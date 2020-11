Que el cambio nos beneficie

Luego de una intensa campaña y una participación ciudadana impresionante, finalmente después de una jornada de alta tensión Joe Biden alcanzó los 270 votos electorales, dejando atrás los anhelos de reelección de Donald Trump.

Así el partido demócrata se anota el éxito para llevar a su candidato a hacerse cargo de la presidencia de los Estados Unidos y la esperanza de cambiar el derrotero de uno de los países más poderosos del mundo.

Por su parte, acompañado de reclamos y entripados, el actual presidente vio frustrados sus planes de mantenerse otros cuatro años en el poder. Si bien desde antes de la contienda se oponía a hacer válidos los votos enviados por correo, ya que ahí se podía –según él- hacer trampa en la contabilidad de los sufragios y ahora hace una demanda para anular la votación, especialmente la de Pensilvania, donde suponía que los ciudadanos le darían la oportunidad de mayoría en el recuento, lo cual no fue así y por ello impugna la preferencia de los ciudadanos, lo que seguramente no prosperará en los tribunales, pese a que la mayoría de los jueces pertenecen al partido republicano, lo que me recuerda el voto por voto, casilla por casilla, de los dos ejercicios electorales previos en nuestro país.

Las razones de que la balanza electoral se inclinara contundentemente a favor de Biden son muchas, entre ellas el racismo a favor de la supremacía blanca, la persecución de migrantes y la política migratoria que se encargó de separar a hijos y padres al ser detenidos y deportados, aunado a las condiciones infrahumanas en que eran tratados los migrantes detenidos y tomar a nuestro país como su patio trasero para enviar a las personas expulsadas del país.

Este cambio puede ser benéfico para nuestro país desde el punto de vista de relaciones exteriores, comerciales y de política migratoria; el dichoso muro que Trump estaba construyendo en nuestra frontera y que por fortuna no se ha concluido, es muy probable que dé marcha atrás y su costo no será cobrado a México, como pretendía el mandatario norteamericano, y a nivel mundial podría cambiar para bien de muchos países, quizá suavizándose la guerra comercial con China, las tensiones con Rusia e incluso con el Medio Oriente y Corea del Norte.

Me sorprendió que el señor López no cumpliera con la norma diplomática de externar sus felicitaciones y parabienes al mandatario electo, argumentando que es posible que se hubiera hecho trampa en el recuento electoral, como argumentó hace años cuando el voto no lo favoreció para la presidencia de la República y en contraparte, a pesar de las críticas, la actriz Susana Zabaleta externó públicamente sus felicitaciones para Biden a nombre de los mexicanos.

Ojalá y esa falta de cumplir con el protocolo no ocasione distanciamiento en las relaciones comerciales del recién firmado tratado de libre comercio, que sin duda afectaría a productores, maquiladores e industria mexicana, todo por un capricho y por dejarse llevar por el hígado del mandatario. Ojalá el cambio sea benéfico para México y el mundo.

