Que el pueblo elija

“No me dijo ni adiós. Nada más me mandó un papel”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes, con cierto tono de molestia, para referirse a la salida de su gabinete de Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien corriendo fue a buscar la candidatura de un partido político a la gubernatura de Coahuila.



Y con esa frase, el mandatario mexicano explicó, sin meterse en honduras partidistas, que en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, partido en el cual tiene licencia, “hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido: que se eligiera a los candidatos mediante encuesta, que fuese el pueblo el que los eligiera y que quien triunfara fuese el candidato y se respetara y se apoyara la decisión”.



“Es el único partido que tiene ese método de elección”, puntualizó en la conferencia mañanera. “Seguramente en el bloque conservador va a llevar mano Claudio X. González, pero acá decide la gente, mediante encuestas”, insistió este lunes el presidente para refrendar sus convicciones de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada.



“Se le pregunta a la gente si conocen a los posibles candidatos, qué opinión tienen de ellos, si son honestos, si están cercanos a la gente y se les pregunta si les gustaría si fuesen candidatos y el que sale mejor evaluado a ese es al que se apoya. Entonces esto, lo reitero, para que nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien triunfe de manera democrática mediante una encuesta”, puntualizó.



En Morena no hay vuelta de hoja porque le hemos apostado a la auténtica democratización, a poner el pueblo, a la gente, a los ciudadanos, en la cima de cualquier decisión que se tome, porque es la gente la que da razón a nuestro movimiento. Así que el “método de la encuesta” está vigente y será el que se aplique para elegir al candidato a la Presidencia de la República en 2024 y a las gubernaturas que tengan que renovarse. Más claro, ni el agua.



Veracruz, la apuesta a las regiones



En Veracruz, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez le está apostando, como nunca, a las regiones. En otras épocas las administraciones solían realizar obras de relumbrón y en zonas de gran visibilidad, ya de todos conocidos, pero ahora se está dando atención generalizada, en todos los rincones del territorio veracruzano.



Por instrucciones del mandatario estatal, el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos ha venido impulsando esta dinámica y hace unos días participó en la inauguración de la nueva ruta Otatitlán-Ciudad de México TAPO para implementar “una visión conjunta con Grupo Mobilty ADO, detonamos el desarrollo y las oportunidades, abatiendo el rezago y la pobreza en el Veracruz que #NosLlenaDeOrgullo”, escribió en sus redes sociales.



“Con ese ánimo y la iniciativa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez queremos convertir a la Cuenca en el corazón de la transformación de Veracruz y este es un paso importante para consolidar la justicia social en esta región. Seguimos trabajando por el bienestar social en todas las regiones. #VeracruzMeLlenaDeOrgullo”, expuso.



Y en esta visión, para reforzar la seguridad en las regiones. La subestación de la Guardia Nacional en la comunidad de Tamarindo, entre los límites de los municipios de Puente Nacional y Emiliano Zapata, es una muestra de ello y así lo ha dejado en claro el encargado de la política interna.