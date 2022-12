Increíblemente, aunque no sorpresivo, en su conferencia de prensa “mañanera” del martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador conjeturó que el ataque sufrido por el periodista Ciro Gómez Leyva “pudo tratarse de un auto atentado”, una aventurada afirmación que inmediatamente buscó corregir con el argumento de “no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros”, es decir, no fue auto atentado, pero, en su forma de pensar, más que a la víctima lo afecta a él, a su gobierno, incoherencia que pinta su discurso diario en esa tribuna pública, desde donde gobierna.

¿Qué está pasando? El grave caso no puede ser reducido a una frivolidad, cuando diariamente están cometiendo asesinatos, masacres y un sinnúmero de hechos de extrema violencia; no es posible pretender restar importancia a un hecho de esta naturaleza y magnitud, que va más allá de un simple o fallido asesinato, cuando en realidad se trata de un atentado a la libertad de expresión, la más importante de todas las libertades en una democracia, que además siembra temor y es ominoso aviso para todos los periodistas de México. Se entiende que el Ejecutivo federal trate de defenderse de señalamientos en su contra, sobre todo cuando ese intento de asesinato ocurrió un día después de haber expresado en ese foro diario, que “escuchar a Ciro, (Sergio) Sarmiento o a (Carlos) Loret de Mola, puede provocar enfermedades o podría salir hasta un tumor en el cerebro”, linchamiento y estigmatización muy común sobre aquellos que identifica como parte de una conjura de los “conservadores” en su contra, una alucinante teoría que frecuentemente utiliza para justificar las críticas o señalamientos de ineptitud y corrupción de su gobierno.

No acepta la critica, de la que podría ser hasta aliado para corregir yerros, inconsistencias, abusos y corrupción, pero no, es otro su talante, le agrada el halago y solamente el halago, que le digan que sus obras van bien aunque vayan mal, que hay buen servicio de salud y medicamentos aunque falten las indispensables quimioterapias para niños enfermos de cáncer por cuya causa siguen muriendo, que fue una buena estrategia la que se desplegó para enfrentar al Covid 19 cuando en realidad México fue uno de los países con mayor mortandad por este virus, que la política de abrazos va bien cuando eso sólo está en su imaginación suya y la de sus cercanos y la realidad son los diarios asesinatos y masacres a manos de los delincuentes a los que ya no se combate, que hay austeridad a la que sólo se obliga de los de menores rangos de la administración pública.



En fin, eso es molesto y no el atentado contra Ciro, que es asunto muy grave, y más que especulaciones, debe buscarse y llegarse a la verdad, y tal como se ha exigido, deben cesar los escupitajos del presidente a la prensa.



