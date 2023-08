¿Qué hará la 4T con Eric Cisneros?

Vaya que el clan que dirige la secretaria de Energía, Rocío Nahle, sí que está bien conectada con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la Presidencia de la República. Y digo esto porque han dado, por segunda ocasión, una muestra clara de la conexión que tienen con él, cuando éste ordena darle el micrófono a una periodista, en la mañanera del lunes 7, para que le pregunte al Presidente sobre las travesuras que anda realizando el número dos del gobierno de Veracruz.

Gracias a ello, hace un mes, el Ejecutivo federal ya le había dado un coscorrón al secretario de Gobierno, al advertirle que “si quería ser candidato a algo, tenía que renunciar”, advertencia que al funcionario, como la oyó, la desechó y mandó por un tubo, no solo no bajándose de sus aspiraciones políticas, como le había dicho López Obrador, sino que, desde su actual cargo y con el dinero y el poder que el mismo le otorga, ha intensificado su proselitismo.

Lo que enfadó al clan cuitlahuista integrado por Rocío, Zenyazen, Tokio y los hombres que manejan los dineros en Sefiplan, Eleazar Guerrero y José Luis Lima Franco, orquestando un nuevo ataque contra Eric Cisneros >el terrible<, utilizando la misma periodista, el mismo escenario y al mismo mensajero para advertirle al Presidente que este morenista no lo obedeció, sino todo lo contrario, sin quitar un solo espectacular de los cerca de mil 500 que tiene a lo largo y ancho del estado de Veracruz, y sin borrar las decenas de miles de bardas, intensificó su campaña, ahora a través de las redes sociales y con publicidad aérea.

Es decir, que no le dejaba el camino libre a la mujer que no ha podido con el encargo que le hizo el Presidente (la refinería más costosa del mundo), y que le continúa poniéndole piedras para que 1.- No logre la candidatura al gobierno de Veracruz por Morena, y 2.- Que él tiene más valor, más decisión, más determinación y más recursos para serlo, a pesar del mismísimo gobernador y el clan de la y los 5 fantásticos.

El Presidente ahora, como un segundo llamado, le mandó a decir al secretario de Gobierno que renuncie y haga visitas domiciliarias todos los días, que son más efectivas, menos costosas y más saludables (ha de querer que adelgace) pero, y esto es lo más importante, no le dijo que parara, que se bajara de la contienda electoral el hombre de Otatitlán.

Lo que para mí es una derrota política para el clan y para el propio gobernador por dos razones: la primera es que para AMLO, hasta el momento no le ha dado la venia a la señora Nahle -por no haber cumplido con la encomienda que le encargó de terminar la refinería de Dos Bocas-, para que sea la candidata al gobierno de Veracruz, y la segunda, le suelta la rienda a Eric Cisneros para que haga campaña política para el cargo que quiera.

En política no hay más sordo que aquel que no quiera oír, ni más ciego que aquel que no quiera ver; y bien leído el mensaje del pasado lunes 7 de agosto de Palacio Nacional, quien salió ganando es Cisneros Burgos, a quien no ha podido doblar la nomenclatura morenista veracruzana encabezada por el propio gobernador, con la ayuda de Jesús Ramírez, y sigue allí, en Palacio de Gobierno, con todo el poder político y económico de esa oficina, sin renunciar, mostrando músculo, empedrando el camino que lo pueda llevar a la candidatura al gobierno de Veracruz, y/o descarrilar, al menos, la de Rocío Nahle.

