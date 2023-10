¿Qué les hace falta a los pobres?

En México, millones de personas se encuentran en situación de pobreza. De acuerdo con el Gobierno (INEGI, 2022) el 43.5 de la población carece de ingresos suficientes y ha aumentado las personas que no tienen acceso al servicio de salud hasta alcanzar el 39.1% (más del doble que a finales del 2018); no obstante estos datos, muchos mexicanos creen en el discurso mañanero y la propagada oficialista.

Dos son las causas de la credibilidad ciega en el Presidente: primero “la ceguera de taller”, es decir, las personas nos acostumbramos al desorden en nuestro trabajo, tener sucio o “revuelto” el taller, no limpiar las herramientas, etc. Dentro de nuestra comunidad, tampoco nos fijamos en los baches, la falta de banquetas, la basura, la luminaria fundida e incluso nos acostumbramos a no ver agentes de tránsito o policías haciendo rondines. Algunas personas se han acostumbrado a no tener servicio público de salud o a que sus hijos poco aprendan en las escuelas.

El otro aspecto que impide aspirar a una situación mejor es el fenómeno de la caja de “eco”. Es decir, a nuestro celular solo llegan el punto de vista del gobierno y no el de sus críticos, enviamos mensajes por WhatsApp a los mismos de siempre que, a su vez, los envían a los que piensan igual y están negados a analizar los errores del Presidente, que han hecho que México sea una de las peores economías y que además está destruyendo la democracia que implica pluralidad y el diálogo.

Al no tener acceso a la realidad, las personas se quedan solo con “otros datos”, que como siempre ocultan los fracasos gubernamentales y exaltan los programas sociales y las tres obras que la 4T promueve. Con los programas que regalan dinero a jóvenes, por ejemplo, los muchachos están tranquilos y con las obras inservibles pero presentadas como éxitos, muchas personas no recuerdan todo lo que han hecho los gobiernos anteriores y que están en su entorno.

El 99% de lo que es México se ha hecho en 500 años (300 de la Nueva España y 200 de independencia) con luces y sombras, pero que hicieron que las nuevas generaciones superaran a sus padres en progreso y confort. Ahora en materia de salud, educación, seguridad y muchos otros aspectos vamos de reversa.

Lo que se necesita para abandonar la pobreza son fuentes de empleo, inversiones y no obstaculizar la participación en los sectores de comunicaciones, transportes, energía, etc. Un aeropuerto que nadie quiere usar, o una refinería interminable y que acabará costando 3 o 4 veces lo presupuestado, o un Tren Maya “turístico” que nunca se concluirá y que no agrega valor al país y tendrá que ser subsidiado en manos del Ejército, no son la solución.

Se necesita también que el gobierno tenga más ingresos por impuestos para que pueda mejorar la educación, la salud y la seguridad, así como tener garantizados ahorros suficientes para el pago de pensiones. Cualquier persona sabe que despilfarrar dinero en ocurrencias te hace pasar aceptablemente el momento pero que eso a la larga tendrá consecuencias negativas. El refrán de “lo comido y bailado nadie te lo quita” es una falsa salida, pues nuestros hijos vivirán en un país en banca rota.

No se conocen ejemplos de que alguien pase de ser pobre a ser clase media sin trabajo, salud, seguridad y educación, al menos que se saque la lotería o de plano consiga dinero fácil o por métodos ilícitos. Los grandes países democráticos y con economías abiertas ya aprendieron la lección, solo el trabajo te hace salir adelante, la principal preocupación entonces de un gobierno debe ser educación, salud y seguridad para que se genere un ambiente favorable a la creatividad y la inversión, y los más pobres de verdad dejen de serlo.

X: @basiliodelavega