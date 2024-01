Con el inicio de cada año nuevo tenemos la oportunidad de reflexionar en torno a la esperanza no sin antes recordar a nuestros familiares y amigos presentes y pasados. Se mezclan en cierta manera los “espíritus” del pasado, presente y futuro que nos inspiran y nos guían en la vida.

Hace varios años un buen amigo me regaló las palabras de un texto del antiguo testamento que me interpelan: “No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan... Da de tu pan al hambriento y de tus vestidos al desnudo… Busca el consejo de los prudentes… Bendice al Señor en toda circunstancia… Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos…” Tobías 4. 15- 19.

Esas sabias palabras son una bendición que recibí y que guardo curiosamente en mi cartera. En ocasiones las releo para tratar de memorizarlas. Son un proyecto de vida, sin embargo, para mi pesar, la mayor parte de los días permanecen ocultas sin convertirse en acción. No obstante, impulsan a vivir con dignidad y me dan fuerza.

Este Libro de Tobías fue escrito probablemente en Egipto o Judea entre los siglos IV al I a. C. Hay fragmentos de textos antiguos, unos en arameo y otros en griego que se han traducido para el mundo entero. Las iglesias católica, ortodoxa, armenia, copta, etíope y las demás iglesias históricas orientales lo consideran canónico y los judíos actuales como un texto antiguo hebreo que promueve valores sobre el matrimonio y la familia.

Pocas veces tengo la oportunidad de compartir un mensaje tan esperanzador e inspirador como éste del libro de Tobías pues generalmente las cosas cotidianas y las noticias nos abruman. Nuestra sociedad está llena de retos y proyectos que hacen que la vida, que de por sí es breve, transcurra sin cesar.

En estos días que hacemos un alto quiero compartir con mucho cariño con mis amables lectores, amigos y familiares estos versículos sapienciales con el propósito sincero de saludarlos a todos y de desearles que les vaya bien en este año nuevo 2024.

X: @basiliodelavega