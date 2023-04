El despertar de la sociedad civil en México se dio a partir de un acto defensivo: proteger al INE de un ataque brutal del oficialismo. El objetivo se logró: en el Congreso y, hasta ahora, en las cortes. Pero decir a qué nos oponemos no nos define. Salimos a las calles para defender a la democracia y salvar la libertad. La pregunta es ¿para qué? Para que nadie se quede atrás.



Ese fue el nombre de la propuesta dada a conocer esta semana por las y los ciudadanos. México desfallece de violencia, pero también de desigualdad y de pobreza. Algo que resulta insostenible y más: es moralmente inaceptable.



Por eso el núcleo de la propuesta es ofrecerle el México más lastimado una certeza de un porvenir mejor. Una garantía de que hay un camino de salida a su pobreza y rezago.



La propuesta consiste en darle potencia a los programas sociales, pero con un énfasis nuevo en la educación y a la salud: un abanico imprescindible para aliviar la pobreza, pero también para superarla.



Esa es la diferencia clave: no basta con ayudar a las y los mexicanos a que sobrevivan en pobreza. Hay que sacarlos de ella. Para lograrlo, ofrecemos que cada mexicana y mexicano tenga el dinero suficiente cada mes para comer. No es admisible que haya casi 29 millones de personas que tengan hambre.



Además, construyendo un sistema de apoyo más justo, proponemos triplicar la pensión para adultos mayores que sufren la pobreza extrema y duplicar la de aquellos que viven en pobreza. Se trata de ofrecer un acuerdo por el decoro de aquellos que nos antecedieron, que nos formaron, que nos dieron su cariño y su ejemplo.



México está enfermo. Por eso decimos cómo sí construir un nuevo sistema de salud pública, donde cualquier mexicana y mexicano pueda atenderse en cualquier hospital público, esté afiliado o no, a través una tarjeta de salud.



El empleo es el gran motor que remolcará a la prosperidad a millones de familias mexicanas. De ahí un compromiso con la ley estado para atraer inversiones, conectarnos a la economía más grande del mundo y generar empleos mejor pagados. No hay de otra: la ley es la ley.



Ahí hay un énfasis en apoyar a las mujeres. La mujer mexicana será el protagonista central de la gran revolución cívica del país. Su talento y energía pueden desatar la capacidad de generar riqueza y llevar bienestar a cada hogar del país. Por eso ofrecemos un paquete de estímulos para apoyarlas, pagarles a las que están en vulnerabilidad, y crear un mercado de trabajo formal para las mexicanas.



Hay una lógica nueva debajo de esto: es el mercado el que debe adaptarse a las necesidades de las mujeres, no al revés.



Para hacerlo realidad, debemos fundar un sistema nacional de cuidados, para que nuestros adultos mayores estén bien atendidos sin necesidad de quedarse en casa, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo. Esas medidas quitan una atadura: liberan el tiempo de nuestras mujeres. Así, quien lo desee, su vida será definida por su talento y no sólo por su devoción.



El centro del esfuerzo para generar prosperidad es garantizar un salario mínimo que alcance. Esto es posible combinando la creación de mejores empleos, mayor capacitación, productividad y un esfuerzo solidario compartido. El futuro puede ser mejor que hoy.



El país se nos viene abajo por un asedio doble. El del fanatismo autoritario, pero también por nuestra indiferencia hacia los demás. Al primero lo derrotamos con coraje y valentía. Al segundo tendremos que vencerlo recuperando el sentido de solidaridad y de pudor colectivo. Las y los mexicanos tenemos el talento para ofrecerle a cada familia aliento, cobijo, y una ruta para que sus hijos vivan mejor.



Las y los ciudadanos estamos gritando en favor de que nadie se quede atrás. Ya fue suficiente. Lograrlos es posible. Escribamos juntas y juntos un nuevo diccionario de futuro mexicano, lleno de palabras hermosas: fraternidad, respeto, decencia, compañerismo, nobleza. Sí hay de otra. Y vamos a ganar.



