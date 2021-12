¿Qué pasó con Alvarado?

Hace un mes, a principios de noviembre, ante la pregunta de una reportera acerca de una balacera ocurrida en el puerto de Alvarado...

En donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública rescataron a 46 migrantes centroamericanos que estaban secuestrados por un grupo delincuencial, el gobernador Cuitláhuac García respondió, en clara alusión al munícipe saliente, Bogar Ruiz Rosas, y a la alcaldesa entrante de Morena, Lizzette Álvarez Vera, que “estamos indagando si existen autoridades municipales involucradas en estos hechos delictivos, y también lo digo con toda responsabilidad, de la autoridad electa, independientemente de qué color venga…” García Jiménez señaló directamente también al presunto cabecilla de la banda criminal conocido por el alias de “el Gordo Frank”, a quien describió como un delincuente “de medio pelo”, pues dijo que “tampoco vamos a darle la importancia que no tiene”, aunque señaló que “sí está causando zozobra en la zona” y que “ya lo fijamos como un objetivo, se mueve fuera del estado”. “Como ya lo había dicho aquí, nosotros no solamente vamos por los charales, también vamos por los peces gordos. Entonces estamos tras él, por la presunción también de muchos delitos…”, afirmó. Y es que, además, el mandatario estatal cuestionó: “Vamos a indagar por qué se mueven de arriba para abajo y ni un alertamiento siquiera a nosotros. Vamos a estar pendientes. ¿Cómo es posible que puedas privar de la libertad a 46 migrantes y nadie se entera? Nosotros somos los que nos enteramos y tenemos que actuar. ¿Y los demás? ¿La policía municipal? ¿A poco la policía no sabe quién es el ‘Gordo Frank’ y qué es lo que hace?” El gobernador mandó una advertencia contundente a los ediles recién electos, incluidos los de su partido: “También exhorto a las autoridades electas municipales de Alvarado para que no se relacionen con estas bandas, porque como lo hemos demostrado varias veces, nosotros no tenemos miramientos especiales para quienes infringen la ley. La ley se aplica parejo. (…) Liberamos a las personas, pero estamos obligados a seguir indagando porque recuerden que Alvarado es un puerto pequeño y pequeñas embarcaciones pueden también entrar desde Campeche…” Comentó que “esta ruta también la vamos a indagar y en la primera oportunidad que pueda hablar con la gobernadora de Campeche (Layda Sansores, de Morena) le voy a platicar sobre el tema, que estamos interesados en ese tema, en ese hecho”. Aunque previamente había dicho que el “Gordo Frank” era un capo “de medio pelo”, detalló que “nomás para que se den una idea”, durante el rescate de los migrantes “se encontraron 1 camioneta Nissan, 1 motocicleta, un vehículo marca Jeep, 4 chalecos, 6 cargadores, un radio portátil y un casco”.