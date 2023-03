¿Qué sigue para Acción Nacional después de García Luna?

Es muy probable, querido lector, que seamos la primera generación en la historia de nuestro querido México que veamos que un expresidente sea llamado a cuentas ante la justicia, ya sea por complicidad o por omisiones.



Las cinco sentencias en relación con el crimen organizado y narcotráfico que pesan sobre el hombre de todas las confianzas de Felipe Calderón, emitidas por una corte de Estados Unidos, son el comienzo de una era donde los mexicanos podemos aspirar no solo a la justicia, sino también a un elemental derecho de acceso a la verdad, ya que quienes tenían en sus manos la más alta responsabilidad de cuidarnos nos fallaron. Las conductas ilícitas de Genaro García Luna no pueden estar ajenas ni a su presidente en turno, ni a la propia corriente política que le permitió llegar al más alto puesto en materia de seguridad. En este sentido, detengámonos un poco en esta reflexión. García Luna no llega a ser el número uno en materia de seguridad por méritos técnicos, las cinco sentencias que pesan en su contra corroboran que lo que le permitió llegar tan alto fueron las circunstancias de un gobierno corrompido hasta lo más profundo, que permitió que un sujeto con sus “capacidades” aprovechara el desastroso sexenio calderonista para enriquecerse a costa de la vida, literalmente, de miles de mexicanos.



Las políticas en materia de seguridad, en el que fue el sexenio más marcado por una guerra, sin observación de los alcances y daños que podría haber causado, no tendrían por qué entenderse sin la supervisión, conocimiento y autorización de toda decisión del Ejecutivo nacional en turno. La eventual responsabilidad del presidente de la República en ese momento es innegable, sea por responsabilidad activa en la participación de conductas de quien hoy está recluido en Estados Unidos o por omisión, que resultaría difícil e incluso insultante de considerar, dada la magnitud de la responsabilidad y trascendencia de las decisiones tomadas en su momento.



A México le viene bien llamar cuentas a quienes han tenido la gran responsabilidad de gobernarnos, de aquí para adelante así debe ser, es parte de la transformación, lo ideal es que la justicia, el acceso a la verdad y el combate a la impunidad ocurran en nuestro territorio, sin embargo, hay que entender que estamos en un proceso de cimentación, por ello la justicia llega desde otras latitudes, es difícil pensar en un juicio de ese calado a García Luna y menos a un expresidente en nuestro territorio, los poderes fácticos los liberarían o impedirían llamarlos a cuentas, pero es muy probable que de las pesquisas y testimonios del juicio, llevado a cabo en el vecino país del norte, salgan a la luz los nombres de quienes tendrían que habernos cuidado y no lo hicieron.



Es curioso, por llamarlo menos, que cuando Acción Nacional lastimosamente está sufriendo un proceso de radicalización en sus postulados, convirtiéndose ya, en algunos casos, en ultraderecha por algunos de sus gestos, le viene la justica de fuera de nuestras fronteras, el recuerdo obligado de que en otros momentos de la historia y en otros continentes la ultraderecha ha enfrentado estos mismos llamados ante la justicia y por las mismas razones, vida humanas, ya sea en dictaduras y conflictos mundiales, el último donde se privó de la vida a 6 millones de hermanos judíos, solo por eso, por sentirse superiores y creer poder decidir sobre la vida de otros. Eso hicieron en México y la historia apenas comienza a juzgar a sus protagonistas, pero lo mismo hará con su corriente política y sus gobiernos.



*Diputado federal. Morena