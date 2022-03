Querétaro y la violencia

La riña campal entre porras de equipos de futbol el sábado en Querétaro es, en realidad, lo que está germinando en el país: violencia extrema.

Las versiones iniciales eran de que, al menos, habría más de diez asesinados a golpes, y horas después se informaba en redes sociales y medios informativos digitales que serían 17 los muertos, aparte de decenas de heridos. Sin embargo, las autoridades, el gobernador de ese estado, Mauricio Kuri González, por cierto nativo de Orizaba, hasta ayer domingo seguían sin aceptar que hubiese fallecidos en el estadio La Corregidora tras ese denigrante espectáculo, aunque los videos de los enfrentamientos que circularon profusamente muestran cómo, en pandilla, desalmados tipos, tal vez alcoholizados o bajo el efecto de alguna droga, golpeaban a otros, y ya en el piso seguían pateándolos en el rostro y cuerpo, desnudándolos, a pesar de que algunos ya estaban inconscientes o convulsionando, revisaban bolsillos y robaban carteras o teléfonos celuares, actos propios de enajenados sin ley ni Dios. ¿Qué pasa en el país? No sólo es este caso; ahí, los clubes deportivos son responsables de prohijar y cobijar a esas hordas llamadas porras sin registro de identidad de sus miembros y, menos, exigir que no tengan antecedentes penales, quienes sabiéndose respaldados e impunes se tornan en grupos de vándalos que no pocas veces actúan con brutalidad. Pero hay otra expresiones iguales, disturbios que generan grupos de normalistas, feministas, presuntos huachicoleros o de organizaciones criminales, que secuestran autobuses, incendian automóviles, realizan bloqueos carreteros, destruyen comercios, edificios públicos, monumentos y agreden con piedras, palos, martillos, bombas caseras y hasta con armas de alto poder a los policías, ante un gobierno convertido en mero espectador debido a una equivocada política de permitir, sin reprimir, como si se trataran de expresiones sociales y no actos delincuenciales, como en realidad son. ¿Porqué la policía no sometió o no quiso someter a esos bárbaros asesinos queretanos? Muchas familias, niños y mujeres, corrían a refugiarse o se cubrían con sus brazos para no ser víctimas de la brutalidad de esos pandilleros disfrazados de porras de los equipos de futbol, y aún así también sufrieron agresiones. Este es una muestra muy clara de lo que sucede en otros lugares en todo momento, debido a esa actitud permisiva del gobierno. Lo ocurrido en Querétaro sólo sirve para tomar la decisión de frenar a esos grupos generadores de violencia y evitar que vuelvan a repetirse otros hechos de sangre. En el caso del Club de Futbol Querétaro, sanción ejemplar, desafiliándolo o vetar esa plaza de por vida. No puede exponerse nuevamente a las familias a perder la vida por gente desadaptada socialmente. Y va también para Veracruz, para donde se anuncia el pronto retorno de los Tiburones Rojos. Qué bueno que vaya a retornar, pero guardando la seguridad de los aficionados, y en especial, de las familias que acuden a divertirse sanamente a un espectáculo, no a poner en peligro su vida. Habrá que esperar el reporte final de los 22 lesionados que se encuentran hospitalizados, varios de ellos en estado crítico, aunque igual de importante es conocer lo que vayan a decidir las autoridades. Esperemos.

