¿Quién eres y qué buscas?

La vida de la mujer es dura, difícil, enfrentamos grandes obstáculos para alcanzar nuestros sueños, superamos los miedos, luchamos por lo que creemos y no debemos permitir que alguien nos diga que no podemos hacer esto o aquello, porque solo son para hombres.

Las mujeres podemos sorprender al mundo entero mostrando nuestra capacidad de caer y volver a levantarnos con más fuerza que antes y que todo se puede lograr.

Cada mujer tiene una historia diferente, quien la escribe es ella misma, algunas las circunstancias o la propia vida las puso en ese camino, unas no muy afortunadas. Es importante reconocer que nosotras decidimos qué hacer con nuestras vidas, la vida te presenta opciones y tú decides cuál tomar.

Es verdad que la violencia se ha naturalizado, esto es terrible, pero desde nuestras trincheras podemos cambiarlo. Empieza por ser diferente, por querer ser una mujer extraordinaria, debes convertirte en una mujer líder y positiva, que propone; significa ejercer la influencia sobre alguien o algo, necesitas dejar de hacer lo común, lo ordinario, para realizar cosas diferentes, eso que no todos lo hacen; no necesitas ganar el premio Nobel para ser una mujer extraordinaria, puedes empezar con ejercer influencia en tu familia, debes de trabajar en ello.

No te lamentes, mujer, analiza ¿qué es lo que quieres?, si no lograste algún sueño, meta o propósito, teniendo vida aún lo puedes lograr, ¡nunca claudiques! Nuestro México es maravilloso, tienes que verlo y sentirlo para que lo ames, y haciendo un cambio desde tu hogar, tu familia, podemos cambiar al país. Seguiré diciendo que la familia forma y construye a un ciudadano o a un delincuente. Te pondré un ejemplo: en algunos países luchan por ser gorditas, llenitas; nosotras las mexicanas luchamos por ser esbeltas. Te contare lo siguiente:

En una pequeña aldea del continente africano, una de las costumbres es que cada mujer que es pedida en matrimonio tiene que someterse a un “periodo de belleza”, que consiste en pasar el tiempo encerrada en su casa comiendo y tomando leche de vaca, siendo atendida por una mujer de su familia. El objetivo de ese tratamiento de belleza es lograr que la joven mujer suba de peso, porque para ellos una mujer subida de peso es más hermosa, el significado de esta tradición es que si un hombre tiene una esposa delgada demuestra miseria y pobreza en su hogar, de lo contrario, una mujer subida de peso demuestra ante los ojos de la gente que tiene recursos para sostener su hogar. Afortunadamente esto no existe en México. Has reflexionado ¿qué es lo que queremos? Las mujeres queremos paz, trabajo, amor, pasión, comprensión y estabilidad económica; algunas solo salud.

Ayer asistí a un evento sobre la lectura y escritura, en la escuela de mi pequeña hija, que cambió mi sentido de pensar y valorar nuestra libertad y vida, mientras el escritor Edgar Landa Hernández narraba el cuento de su autoría “El sueño de Cocoro”, que nos trasportó al entorno de este animalito. Aquella narración me hizo sentir nostalgia y tristeza, un nudo en la garganta empezó a crecer, mis ojos se mojaron mientras veía el rostro de los niños sorprendidos, con los ojos llorosos; nos hizo reflexionar y nos metió en la súplica y dolor de Cocoro, llegando la sensibilidad de todos niños y adultos, el gusto, la vanidad y caprichos de otras personas, muchas veces lleva a cuartar la libertad de personas y seres vivos, sin sentir la mínima pena por ellos.

Te invito a que seas feliz y reflexiones, si alguna acción que has hecho ha lastimado y afectado a otra persona, no le quites la libertad a las personas, no amordaces la voz de las mujeres, no cuartes o quieras cuartar la escritura de otra mujer por el solo hecho de no pensar o ser como tú, recuerda que todos somos diferentes y libres. Deja de molestarte por todo, que si te queda más lejos un lugar, grites, patalees, hables mal de las personas, sin darte cuenta buscas generar odio en la comunidad y eso está penado. Deja tu amargura y no contamines a los demás, porque el que busca encuentra.

