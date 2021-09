¿Quién es el que anda ahí?

Buen día, apreciado lector. A propósito de “grillos” buenos y malos, fíjese, bastaría tan sólo con su nombre de pila, pero sobre todo su celebérrimo apodo, para que por Francisco Gabilondo Soler, Cri-Crí, Orizaba, Veracruz, fuera La Meca nacional del turismo infantil; el Pueblo Mágico de México, por naturaleza, la ciudad, la región de los buenos sentimientos.

Pobre Veracruz; hemos tenido, ¡tenemos tanto! para el despegue económico, solamente con base en el turismo y no lo hemos sabido aprovechar a causa de ese maldito complejo de cangrejos jarochos en olla.

A pesar de que vivimos en un auténtico paraíso, tuvimos presidentes de la República veracruzanos que prefirieron impulsar otros lugares pero no el nuestro –el actual que se presume veracruzano y ya se le fue el tiempo-, tuvimos gobernadores que lo intentaron pero o no les alcanzó o no los dejaron hacerlo.

Recuerdo la gran emoción que me embargó cuando a principios de los noventa mi amigo Dante gobernador comentó que modernizaría Catemaco, pavimentaría alrededor de la laguna y sería emporio turístico, pero no se pudo.

Es innegable don Cuitláhuac, también para los proyectos de gobierno se requieren las buenas relaciones que ayuden a superar envidias y celos. En el servicio público y en la vida en general es elemental tener buenas relaciones públicas y para eso los periodistas serios son los mejores aliados.

Un día –como solía hacerlo en sus recorridos– el gobernador Agustín Acosta Lagunes invitó a los periodistas José Miranda, Orlando García y este reportero a acompañarlo al informe del gobernador de Campeche Abelardo Carrillo Zavala.

De regreso, ya en pista del aeropuerto, al pie del avión, se topó con el mandatario de Puebla Guillermo Jiménez Morales, que iba con ayudantes. Le dice: “¿A dónde vas con tantos guaruras?”; “¡mira –mostrando a los tres acompañantes- yo vengo con los mejores periodistas de Veracruz!, reúnete con periodistas; vente con nosotros, te damos el “raid”, vas a aprender mucho!”, y así se enteró que sabíamos de sus bienes y posesiones en el estado, allá por Ozuluama y de otras cosas.

Bueno, el tema viene a cuento por una excelente decisión de dos hombres que sí saben de pueblos mágicos, que son y cuentan con excelentes publirrelacionistas que están al servicio de los orizabeños y de los veracruzanos, que son honestos y tienen buena imagen, que conocen la magia de las buenas relaciones públicas, que son Igor Rojí y Juan Manuel Diez Francos, alcaldes saliente y entrante de la bella Pluviosilla, quienes invitaron a un importante núcleo de periodistas veracruzanos con sede en Xalapa, el Grupo de los Diez, a un recorrido de fin de semana por aquella hermosa región de las altas montañas. Ya les contaré más. Mientras, cuídese.

mail:

gustavocadenamathey@gmail.com

gustavocadenamathey@gmail.com